Crean el árbol genealógico de aves más detallado hasta el momento

Un nuevo árbol genealógico revela patrones en la historia evolutiva de las aves después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años: los hallazgos arrojan nueva luz sobre los mecanismos adaptativos que impulsaron la diversificación aviar después de este evento fundamental, abarcando a un 92% de la totalidad de las familias de aves y sus interrelaciones.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, ha construido el árbol genealógico de aves más grande y detallado hasta la fecha. Se trata de un complejo gráfico que abarca 93 millones de años de intrincadas relaciones evolutivas entre 363 especies de aves: según los investigadores, el nuevo mapa brinda pistas sobre las causas y las características de la enorme diversificación de las aves luego de la extinción de los dinosaurios.

Los resultados de la investigación y los principales avances se detallan en dos estudios, publicados recientemente en las revistas Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo es parte del Proyecto Bird 10.000 Genomes (B10K), un esfuerzo multiinstitucional conducido por la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, la Universidad de Zhejiang, en China, y la Universidad de California en San Diego, que tiene como objetivo generar borradores de secuencias genómicas para aproximadamente 10.500 especies de aves existentes en la actualidad.

Un mapa casi completo

Con los nuevos hallazgos, el mapa ya incluye al 92% de todas las familias de aves. Según una nota de prensa, la actualización del árbol genealógico reveló patrones en la historia evolutiva de las aves después de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años y acabó con tres cuartas partes de las especies de plantas y animales de la Tierra, entre ellas los dinosaurios.

En ese sentido, los científicos observaron fuertes incrementos en el tamaño de la población, las tasas de sustitución y el volumen relativo del cerebro en las aves madrugadoras, aportando nuevos conocimientos sobre los mecanismos que promovieron la adaptación de las aves luego del intenso proceso de extinción, que marcó un antes y un después en la historia planetaria. Estos cambios impulsaron la diversificación aviar a lo largo y a lo ancho de la Tierra, que se concretó masivamente y con inusual rapidez.

Los especialistas se vieron beneficiados en sus estudios con la utilización de un superordenador y de un avanzado conjunto de algoritmos: gracias a estas herramientas, pudieron inferir relaciones evolutivas con una escalabilidad, precisión y velocidad sin precedentes. Apoyados por esta capacidad tecnológica, los investigadores pudieron integrar datos de más de 60.000 regiones genómicas, proporcionando una base estadística sólida para sus análisis.

Llenando un vacío

Por último, el nuevo mapa ha logrado revelar un viejo misterio: en estudios previos, se había observado una sección particular de un cromosoma en el genoma de las aves que había permanecido sin cambios durante millones de años, absolutamente vacío y sin la presencia de los patrones esperados de recombinación genética.

La anomalía había llevado a los investigadores a agrupar incorrectamente a los flamencos y las palomas como primos evolutivos, ya que parecían estrechamente relacionados basándose en esta sección de ADN sin cambios. Sin embargo, los análisis anteriores se basaron únicamente en los genomas de 48 especies de aves.

Al reiterar el análisis utilizando los genomas de 363 especies gracias al nuevo mapa, los científicos obtuvieron un árbol genealógico más preciso, que alejó a las palomas de los flamencos. Además, lograron detectar y explicar este sorprendente patrón, evitando nuevos errores similares hacia el futuro.

Referencias

Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes. Josefin Stiller et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07323-1

A region of suppressed recombination misleads neoavian phylogenomics. Siavash Mirarab et al. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2319506121