Es imposible que las huellas de patas de ave más antiguas del mundo descubiertas a mediados del siglo XX en Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia correspondan a aves: podrían ser de dinosaurios con patas aviares o de reptiles prehistóricos de dos patas, concluye una nueva investigación.

Un equipo internacional de paleontólogos ha analizado unas huellas de aves desconocidas que habían sido descubiertas a mediados del siglo pasado en lo que hoy es Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia: tienen unos 200 millones de años de antigüedad y pertenecen al Jurásico temprano.

Hasta ahora eran consideradas las huellas de ave más antiguas del mundo, ya que Anchiornis (pequeños dinosaurios paravianos de cuatro alas) y Archaeopteryx (un género extinto de aves primitivas, aparentemente con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas) vivieron mucho después, hace unos 150 o 160 millones de años. Sin embargo, la idea de que esas huellas son de ave está cuestionada por la nueva investigación.

Modelos digitales

Usando modelos digitales 3D de las huellas, los investigadores Miengah Abrahams y Emese Bordy, de la Universidad de Ciudad del Cabo, observaron que algunas son en realidad muy similares a las huellas de aves modernas.

Sin embargo, advierten, a pesar de estas similitudes, también existen diferencias clave que contradicen el origen aviar de estas huellas. Por ejemplo, carecen de un acolchado pronunciado entre los metatarsianos y los dedos, como lo tienen las aves modernas.

Además, no hay marcas perceptibles del hallux, el cuarto dedo del ave, que normalmente apunta hacia atrás. Según concluyen los investigadores, las huellas no pueden provenir de aves antiguas.

Entonces, ¿de qué son?

Como hipótesis, plantean en primer lugar que estas huellas podrían haber sido creadas por dinosaurios con patas de pájaro: ponen como ejemplo un carnívoro pequeño y de constitución ligera de la familia de los celurosaurios, conocido por su forma de andar sobre dos patas.

También podrían haber sido creadas por especies herbívoras del grupo de los dinosaurios tipo aviar. Una tercera posibilidad sería un reptil prehistórico que recuerda a los cocodrilos terrestres de dos patas: arcosaurios de tres dedos serían los creadores de las misteriosas huellas.

En cualquier caso, las huellas aportan información valiosa sobre la evolución y la diversidad de las aves primitivas, así como sobre el ecosistema y el clima del Jurásico temprano en África.

Antigüedad reveladora

La conclusión de esta investigación es que, con una antigüedad de 210 años, estas huellas revelan que la pata del pájaro se desarrolló tempranamente, según explican Abrahams y Bordy en un artículo, publicado en PLOS ONE.

También demuestran que las patas de ave ya habían divergido de los dinosaurios hace unos 200 millones de años y que habían colonizado diferentes hábitats en el continente africano.

Además, las huellas indican que las especies con patas de ave disponían de una gran movilidad y capacidad de adaptación, lo que les permitió sobrevivir a las extinciones masivas que afectaron a otros grupos de animales.

Nuevas preguntas

El estudio también plantea nuevas preguntas sobre la relación entre las patas de ave de Sudáfrica y las de otras regiones del mundo, como Europa y América, donde se han encontrado huellas similares.

Numerosos yacimientos de fósiles en el sur de África conservan huellas distintivas de tres dedos que han sido denominadas Trisauropodiscus.

Durante muchos años, los investigadores han debatido qué animales podrían haber dejado estas huellas, así como exactamente cuántas especies diferentes (técnicamente llamadas icnoespecies) de Trisauropodiscus hay. Estas preguntas siguen todavía sin respuesta.

Referencia

The oldest fossil bird-like footprints from the upper Triassic of southern Africa. Miengah Abrahams, Emese M. Bordy. PLOS ONE, November 29, 2023. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293021.