Una nueva dimensión de la complejidad del comportamiento neandertal ha quedado evidenciada con el hallazgo de restos que comprueban que estos homínidos cazaban leones de las cavernas hace 50.000 años y utilizaban la piel de este peligroso carnívoro desde mucho antes, en concreto alrededor de 190.000 años atrás. El extinto gran felino fue el animal más peligroso de Eurasia durante 200.000 años.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Scientific Reports proporciona la evidencia directa más antigua de que los neandertales mataban al león de las cavernas, un gran depredador que convivió con estos homínidos, no solo por su carne sino además para extraer y utilizar su piel con propósitos específicos. Los restos de un ejemplar de 50.000 años de antigüedad con marcas de caza y huesos que indican la extracción de la piel, en este caso fechados hace 190.000 años, podrían cambiar nuestra concepción sobre la inteligencia neandertal.

Uso de la piel y método de caza

Un conjunto de excavaciones realizadas en 2019 en Einhornhöhle, Alemania, permitió descubrir abundantes animales de la Edad del Hielo, entre los que se encontraban algunos huesos del extinto león de las cavernas. Los huesos fueron identificados en una galería de cuevas, en una capa de sedimentos que data de hace aproximadamente 190.000 años.

En la nueva investigación, científicos de la Universidad de Tubinga, en Alemania, y de la Universidad de Reading, en Reino Unido, describen como un hueso del dedo del pie con una marca de corte entre los restos del león de las cavernas permitió determinar que los neandertales quitaban la piel del animal con las garras adheridas, lo que indica que usaban esa piel para sus propios fines.

Al mismo tiempo, los investigadores analizaron los restos de un león cavernario encontrado por un adolescente en Siegsdorf, Alemania. Una inspección detallada del esqueleto llevó a la detección de un daño inusual en una costilla: posteriormente, se identificó el daño como impacto de arma. Según una nota de prensa, la lesión en las costillas difiere claramente de las marcas de mordeduras de carnívoros y muestra el patrón de rotura típico de una lesión causada por un arma de caza. Esto sugiere que el león fue asesinado por una lanza clavada en su abdomen, cuando ya estaba tendido en el suelo.

Una relación estrecha

El león de las cavernas era similar al león actual, pero mucho más grande y pesado. Estas condiciones lo convirtieron en un peligroso depredador en Eurasia durante 200.000 años, sobreviviendo incluso a los neandertales y avanzando en el tiempo hasta que los humanos modernos los pintaran en las paredes de las cuevas europeas, además de dar forma a gigantescas figuras de marfil a su imagen.

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Science, los nuevos hallazgos sugieren que los leones tenían el mismo tamaño que los neandertales. Además de ser animales majestuosos y transformarse en un personaje principal en la vida neandertal, los homínidos pudieron haber tenido una especial consideración con los leones: los restos identificados muestran que utilizaban su piel como trofeo o alfombra, en lugar de un simple subproducto luego de desollar al animal para alimentarse.

Los científicos creen que los neandertales dejaban intencionalmente las garras en la piel por una cuestión estética, de acuerdo a lo que muestran los restos hallados. Este descubrimiento se suma a la creciente evidencia de que los neandertales exhibieron un comportamiento complejo y pueden haber tenido una sensibilidad estética con capacidad para el pensamiento simbólico, en formas que los humanos modernos encontrarían familiares. Incluso, otros trabajos recientes muestran que los neandertales crearon pinturas rupestres y elaboraron joyas con garras de águila, entre otras creaciones avanzadas.

Referencia

First direct evidence of lion hunting and the early use of a lion pelt by Neanderthals. Gabriele Russo et al. Scientific Reports (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-42764-0