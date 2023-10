La agricultura en Siria comenzó con fuerza hace 12.800 años, cuando un cometa fragmentado se estrelló contra la atmósfera terrestre. La explosión y los cambios ambientales posteriores obligaron a los cazadores-recolectores del asentamiento prehistórico de Abu Hureyra, en la actual Siria, a adoptar prácticas agrícolas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Este habría sido solo uno de los cambios claves que provocó el impacto en las sociedades humanas prehistóricas.

Un grupo internacional de científicos liderado por la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos, ha publicado recientemente cuatro artículos de investigación en la revista ScienceOpen en el que se describen los últimos resultados sobre el impacto de un cometa sobre la Tierra hace casi 13.000 años: la colisión en la zona de Abu Hureyra, en Siria, generó un enfriamiento anómalo que modificó abruptamente las condiciones de vida de las sociedades prehistóricas.

Un mundo nuevo

"En esta región hubo un cambio de condiciones primarias más húmedas, boscosas y con diversas fuentes de alimento para los cazadores-recolectores a condiciones más secas y frías, determinando que ya no podían subsistir solo como cazadores-recolectores. Debido a esto, los aldeanos empezaron a cultivar cebada, trigo y legumbres, dando inicio a la agricultura en la región”, señaló en una nota de prensa el científico James Kennett, uno de los autores de la serie de estudios.

Antes del impacto, los investigadores descubrieron que la dieta prehistórica de los habitantes incluía leguminosas y cereales silvestres, junto a cantidades pequeñas pero significativas de frutas y bayas silvestres. Sin embargo, en las capas de sedimentos estudiados correspondientes al tiempo posterior al enfriamiento luego del impacto del cometa, las frutas y bayas desaparecieron y su dieta se desplazó hacia granos y lentejas domésticas, a medida que los pobladores experimentaron con los primeros métodos de cultivo.

El asentamiento de Abu Hureyra, en la actual Siria, es famoso entre los arqueólogos por su evidencia de la transición más temprana conocida de la recolección de alimentos a la agricultura. Alrededor de 1.000 años después del impacto del cometa, todos los cultivos más importantes del Neolítico (trigo escanda, cebada descascarada, centeno, guisantes, lentejas, arveja amarga, garbanzos y lino) se cultivaban en la zona. Las plantas resistentes a la sequía también se vuelven más prominentes en el registro, lo que refleja un clima más seco que siguió al repentino impacto del cometa.

Nuevos hallazgos de relevancia

El fenómeno se denomina Dryas Reciente o Joven Dryas: fue un retorno a las condiciones glaciales que revirtieron temporalmente el calentamiento climático gradual después del Último Máximo Glacial. Una de las hipótesis más fuertes indica que la colisión de uno o varios cometa contra la Tierra generó estas variaciones hace aproximadamente 12.800 años.

Debido a que el impacto parece haber producido una explosión aérea, no hay evidencia de cráteres en el suelo. Sin embargo, otras evidencias son contundentes: trozos de huesos salpicados de vidrio fundido, que no podría haber sido producido por la tecnología del hombre en ese momento, árboles y chozas de paja aplastadas o vidrio derretido sobre cereales y granos son algunos de los efectos de la colisión cósmica que pueden rastrearse en el registro histórico.

En los estudios, los investigadores hallaron nuevas evidencias cuantitativas e interpretaciones sustanciales que respaldan la hipótesis de que los fragmentos de cometas desencadenaron cambios casi globales en el clima hace 12.800 años, y que una explosión aérea destruyó la aldea de Abu Hureyra.

Según un artículo publicado en Science Alert, las capas de sedimentos revelaron muchos factores, incluidos los tipos de plantas recolectadas en los días más cálidos y húmedos antes del cambio climático y en los días más fríos y secos posteriores. Los datos incluyen cambios en la arquitectura de los edificios, la dieta, las primeras etapas del cultivo persistente de cereales y legumbres de tipo doméstico y los primeros establos para el ganado, lo que marca el comienzo de una agricultura y domesticación de animales sostenidas.

Referencias

Abu Hureyra, Syria, Part 1: Shock-fractured quartz grains support 12,800-year-old cosmic airburst at the Younger Dryas onset. Andrew M.T. Moore et al. ScienceOpen (2023). DOI:https://www.doi.org/10.14293/ACI.2023.0003

Abu Hureyra, Syria, Part 2: Additional evidence supporting the catastrophic destruction of this prehistoric village by a cosmic airburst ~12,800 years ago. Andrew M.T. Moore et al. ScienceOpen (2023). DOI:https://www.doi.org/10.14293/ACI.2023.0002

Abu Hureyra, Syria, Part 3: Comet airbursts triggered major climate change 12,800 years ago that initiated the transition to agriculture. Andrew M.T. Moore et al. ScienceOpen (2023). DOI:https://www.doi.org/10.14293/ACI.2023.0004

Microstructures in shocked quartz: linking nuclear airbursts and meteorite impacts. Robert E. Hermes et al. ScienceOpen (2023). DOI:https://www.doi.org/10.14293/ACI.2023.0001