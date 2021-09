Un grupo internacional de científicos ha presentado recientemente en la Conferencia Europea de Ciencias Planetarias (EPSC) 2021 un estudio que plantea la posible existencia de depósitos subterráneos de agua helada en Marte. Aunque resta verificar si los recursos podrían aprovecharse, de confirmarse esta alternativa serían una excelente opción para su empleo en futuras misiones espaciales.

Según una nota de prensa, los cambios estacionales en las proporciones de hidrógeno que fueron detectados sugieren que se pueden encontrar cantidades significativas de hielo de agua en el planeta rojo, aproximadamente un metro por debajo de la superficie en estas regiones marcianas. Las áreas con mayores posibilidades son Hellas Planitia, en el hemisferio sur, y Utopia Rupes, en el hemisferio norte.

El hidrógeno y el hielo en Marte

Los investigadores explicaron que de acuerdo a los datos aportados por Mars Odyssey, una sonda espacial lanzada por la NASA en 2001 que fue destinada al estudio del clima marciano y a la realización de un mapa de la superficie de Marte, existían signos de hidrógeno debajo de la superficie del planeta rojo desde latitudes medias a ecuatoriales. Sin embargo, hasta el momento no se había podido comprobar si se presentaba en forma de hielo de agua.

Para comprobar si estos depósitos se pueden utilizar como recurso, la variación estacional en los niveles de hidrógeno proporciona una pista importante. Como las temperaturas más frías del suelo se han registrado al mismo tiempo que el mayor aumento observado en el contenido de hidrógeno, los científicos creen que se está formando hielo de agua en el subsuelo poco profundo de las áreas indicadas en Marte, específicamente durante las temporadas de otoño e invierno. Posteriormente, el hielo de agua se sublima en gas durante la estación cálida de cada hemisferio.

Foto: mapa global de Marte con topografía superpuesta que indica áreas con variaciones estacionales significativas en el contenido de hidrógeno durante la primavera (arriba) y el otoño (abajo). El verde y el rojo representan un aumento o disminución, respectivamente, en el contenido de hidrógeno. Las áreas resaltadas en naranja son Hellas Planitia en el hemisferio sur y Utopia Rupes en el hemisferio norte. Estas son las únicas regiones extensas que experimentan una variación significativa a lo largo del año marciano. Crédito: G. Martínez.

En el sur y en el norte

¿Cómo son las regiones que dispondrían de estos depósitos de agua helada? Hellas Planitia es una llanura ubicada en el hemisferio sur de Marte, dominada por un gran cráter de impacto, originado por la colisión con un meteorito durante algún momento de la historia geológica del planeta. El cráter posee un diámetro de unos 2.300 kilómetros, siendo en consecuencia el cráter de impacto más grande de la superficie marciana.

En tanto, Utopia Rupes es una falla geológica sobre la superficie de Marte, ubicada en las latitudes medias del norte del planeta. Uno de los cráteres localizados en Utopia Rupes posee una depresión con características no esperables en este tipo de estructuras: una teoría explica esta anomalía a partir del hielo que se habría sublimado desde debajo de la superficie marciana.

Recursos vitales

Aunque se ha encontrado abundante hielo de agua en el subsuelo poco profundo de Marte en la zona de los polos, las gélidas temperaturas y la escasa luz solar hacen de las regiones polares un entorno especialmente hostil para la exploración humana. Por el contrario, las áreas localizadas desde las latitudes ecuatoriales hasta las medias ofrecen mejores posibilidades, tanto para los humanos como para los rovers y otros dispositivos robóticos de exploración. A pesar de esto, hasta el momento solo se han detectado depósitos más profundos de hielo de agua, prácticamente imposibles de alcanzar y aprovechar.

Como el suministro de recursos desde la Tierra presenta muchas problemáticas y se vuelve inviable, las misiones tripuladas a Marte requerirán desarrollar aquellos que ya están disponibles in situ para garantizar la sustentabilidad de los proyectos. Teniendo en cuenta que el agua líquida no está disponible en Marte, el hielo es un recurso vital: además de los usos lógicos, podría descomponerse en oxígeno e hidrógeno para su empleo como combustible en cohetes.

Por último, los científicos indicaron que otras dos regiones de Marte son ricas en hidrógeno: Tharsis Montes y la Formación Medusae Fossae. Sin embargo, no muestran variaciones estacionales, un dato que indicaría que en estos casos el recurso es inaccesible.

Referencia

Looking for Non-Polar Shallow Subsurface Water Ice in Preparation for Future Human Exploration of Mars. German Martinez et al. EPSC 2021 (2021).DOI:https://doi.org/10.5194/epsc2021-443

Foto de portada: ELG21 en Pixabay.