Un enfermero niega en el juicio haber violado a una paciente: "Querrá dinero"

Un enfermero acusado de agresión sexual ha negado este lunes en el juicio en la Audiencia de Palma haber violado a una paciente vulnerable. "No lo hice, querrá dinero", ha aseverado durante su comparecencia. Por el contrario, la denunciante ha asegurado por videoconferencia, entre lágrimas, que el sanitario la forzó a hacerle una felación. "Le pedía por favor que no me hiciera daño", ha espetado. La fiscal ha pedido para el encausado una pena de nueve años de prisión por la supuesta violación con acceso carnal y una indemnización de 12.000 euros. Mientras que la acusación particular ha elevado la solicitud de suma a la denunciante a 20.000 euros.

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las once y media de la mañana del 9 de diciembre de 2020 en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Centro de Salud de Palmanova. Esta mujer vulnerable, con alcoholismo, había sido derivada a este servicio por Médicos del Mundo. De acuerdo con el escrito de la fiscal, la víctima acudió allí puntual. El enfermero entonces le dijo que le tenían que hacer un análisis de orina. Ella aseguró que no podía en ese instante y, después de darle dinero para que fuera el bar, le dijo que volviera sobre las 14.00 horas, cuando ya había acabado el servicio. A su regreso, el sanitario la habría forzado para que le hiciera una felación.

Durante su declaración, el procesado ha negado categóricamente que hubiera agredido sexualmente a la paciente. "No ocurrió absolutamente nada. Comencé la entrevista y la chica se me puso a llorar", ha resaltado. "Necesitaba que la ayudaran urgentemente", ha proseguido. A continuación el enfermero le dijo que debía hacerse un análisis de orina. "Le dije que se fuera a desayunar y que volviera luego. Me dijo que no tenía dinero y le di cinco euros", ha afirmado. Acto seguido ha rebatido los cargos contra él. "De lo que se me acusa es falso", ha subrayado. Al ser preguntado por la fiscal por los motivos de la denuncia, el procesado ha afirmado que los desconocía. "No sabría decirle. No le hice nada. Lo hará por dinero", apuntó.

"Estaba en shock"

Por el contrario, la versión de lo ocurrido de la denunciante era diametralmente opuesta a la del procesado. Desde una estancia contigua, ha prestado declaración en el juicio entre sollozos. Así mientras el procesado ha afirmado que la puerta de la consulta estaba abierta en todo momento, el acusado ha asegurado que el sanitario "la cerró con llave y se la guardó en el bolsillo".

La denunciante ha indicado que el enfermero le dio "dos billetes de cinco euros para que comprara algo en el bar". Al volver, esta mujer se topó con la supuesta agresión sexual del sanitario con la puerta ya cerrada. "Se bajó el pantalón y tenía una erección y el preservativo puesto", ha precisado entre sollozos. "Le pedí por favor que no me hiciera daño, que tenía la regla. Me cogió la cabeza para que le hiciera una felación", ha afirmado. Luego, cuando se disponía a coger el autobús para regresar a su casa, el sanitario se ofreció presuntamente a llevarla a su domicilio en su coche. "Acepté porque estaba en shock" ha puntualizado.