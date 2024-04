Detenida una mujer en Palma por colocar una baliza de seguimiento en el coche de su expareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer alemana de 35 años por un delito contra la intimidad, por colocar una baliza localizadora en el coche de su expareja.

Según explicó el denunciante a la Policía, cuando eran pareja habían comprado varias balizas de seguimiento para poner en sus maletas y pertenencias cuando viajaban. Tras romper su relación, el hombre recibió una notificación en su móvil de que uno de estos dispositivos se había activado cuando puso en marcha su coche. Se puso a buscarlo y encontró el dispositivo oculto en los bajos de su vehículo.

El hombre se dirigió a la Comisaría de Policía a interponer una denuncia, y en ese momento recibió una llamada de su ex, que le pedía que no la denunciara. Cuando él se negó, la mujer le amenazó. El hombre explicó en su denuncia que no era la primera vez que le denunciaba. Añadió que no había comentado a nadie que había encontrado la baliza y que la única manera que ella tenía de saber que la iba a denunciar es que hubiera comprobado mediante el aparato que estaba en comisaría.

Tras recibir la denuncia y examinar el dispositivo de localización, la Policía arrestó a la mujer como supuesta autora de un delito contra la intimidad.