Un acusado niega haber violado a una prostituta en su casa de Palma: "No la forcé, ella salió tranquila y se fue"

"No la forcé. Ella salió tranquila y se fue". Con estas palabras un hombre ha negado este lunes, en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, haber violado a una prostituta en su domicilio de Palma. El fiscal pide para el acusado, de 31 años y nacionalidad senegalesa, una pena de ocho años de prisión por un presunto delito de agresión sexual, la expulsión a su país de origen al cumplir dos tercios de la condena y que indemnice a la víctima con la suma de 6.210 euros.

Los hechos que se han enjuiciado tuvieron lugar sobre las siete de la mañana del 29 de enero de 2023 en su domicilio de Palma. Con carácter previo, según ha explicado durante la vista, estuvo "tomando copas con unos amigos en un bar del Paseo Marítimo. Tomamos entre cuatro una botella de Jägermeister y otra de bourbon" ha abundado. Luego prosiguieron la noche en un pub, donde supuestamente siguieron bebiendo alcohol. Allí conoció a la posteriormente denunciante.

"Se sentó una chica en la mesa y me comenzó a tocar las partes íntimas. Le dije que si íbamos a su casa. Me dijo que fuéramos a la mía, que estaba más cerca, pero que le tenía que pagar 30 euros", ha abundado. Tras ponerse de acuerdo, los dos cogieron un taxi hasta su domicilio.

De acuerdo con el testimonio con el procesado ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas durante poco tiempo. "Estuvimos veinte minutos practicando sexo. Estaba borracho y no podía seguir", ha apuntado. El procesado ha afirmado que le dio 50 euros, pero que le desapareció dinero de la mesita. "Tenía 100 euros y me desaparecieron. No le dije nada y le di dinero para el taxi", ha afirmado. Al tiempo que ha negado en rotundo al fiscal que hubiera violado a la mujer.

En estado de shock

Por su parte, la denunciante ha prestado declaración a puerta cerrada desde la sala amable. Dos vecinas del acusado han declarado que se alarmaron al ver la actitud de la mujer en la puerta del procesado. "Al ver a la chica, me quedé impactada. Había pasado algo importante", ha indicado una de ellas. "Ella iba con los zapatos en la mano, dijo que él la había pegado y que le había intentado estrangular. Le costaba mucho hablar", ha apuntado. Mientras que otra residente ha apuntado que la víctima "estaba en estado de shock".

Dos sanitarios que han comparecido ante el tribunal han declarado que la mujer les dijo que "no llegó a haber penetración". Aunque esta también les habría comentado que él "la había intentado ahogar".