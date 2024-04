Un accidente por alcance en la Vía de Cintura de Palma provoca un monumental atasco de más de una hora de duración

Un accidente por alcance con dos vehículos implicados que se ha producido en la Vía de Cintura de Palma en sentido Andratx ha provocado un monumental atasco que se ha prolongado durante algo más de una hora y media y ha afectado también a la entrada en Palma por la autopista del aeropuerto, así como a la entrada en Palma por la carretera de Manacor, donde se han producido igualmente importantes retenciones.

El atasco en la Via de Cintura se ha extendido también a la conexión con la autopista del aeropuerto de Palma / Miguel Vicens

La colisión, sin heridos, según fuentes de la Guardia Civil, se ha producido minutos después de las doce del mediodía un poco más allá del Estadio Balear y ha colapsado uno de los carriles de circulación en dirección Andratx, provocando de inmediato un atasco de vehículos que paulatinamente se ha ido haciendo más grande, primero ha llegado al tramo de la Via de Cintura que pasa por debajo de la rotonda de Can Blau y después ha empezado a colapsar el último tramo de la carretera de Manacor y la entrada en Palma por la autopista del aeropuerto.