La Audiencia confirma el archivo del caso de la mujer que falleció en el Paseo Maritimo de Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado el archivo del caso sobre la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció flotando en el agua en el Paseo Marítimo de Palma en agosto de 2022. La Guardia Civil, tras una larga investigación, llegó a detener a un sospechoso que estuvo con la víctima aquella noche como autor de un homicidio, y el hombre llegó a ingresar en prisión. Sin embargo, el tribunal considera que ni del informe de la autopsia ni del visionado de las cámaras de seguridad de la zona se puede desprender que se trate de una muerte violenta, y que más bien apunta a que la mujer se cayó al mar y se ahogó a causa de su estado de ebriedad.

El cadáver de la víctima, una ciudadana colombiana de 25 años, apareció flotando en el agua, entre las embarcaciones amarradas en el Paseo Marítimo de Palma, el 15 de agosto de 2022. En un principio se consideró que podría tratarse de un suicidio. Sin embargo, la Guardia Civil averiguó que la mujer había estado acompañada por un hombre en la zona, poco antes de su muerte. Una larga investigación culminó con la detención del sospechoso, un español de 31 años, que llegó a ingresar en prisión provisional.

Posteriormente, el juzgado admitió los argumentos de su abogado defensor, Gaspar Oliver, en el sentido de que no había evidencias suficientes sobre su implicación en la muerte de la joven y archivó el caso. El hombre admitió que había estado con la víctima aquella noche en el Paseo Marítimo, quien le había dicho que quería darse un baño. Él no había querido bañarse y se fue, dejándola sola en el el Paseo Martítimo.

Este primer auto de archivo fue recurrido por el letrado de la familia de la víctima. Y ahora la Audiencia ha confirmado el archivo, como solicitaba la Fiscalía. Este nuevo archivo se basta tanto en el informe de la autopsia como en el visionado de las cámaras de seguridad de la zona, que no pudo llevarse a cabo hasta el pasado jueves. El tribunal destaca que los forenses no detectaron indicios de muerte violenta, y que las grabaciones aportadas solo determinan que el investigado y la fallecida llegaron juntos al lugar y que él se marchó solo, lo que no resulta incompatible con su versión.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue la sumersión en el agua, y destaca que la fallecida se encontraba en estado de ebriedad, lo que podría haber provocado que se ahogara en el caso de caer al mar de forma accidental.

El tribunal concluye que no hay indicios suficientes de la existencia de una causa violenta en la muerte de la mujer, por lo que decreta el sobreseimiento del caso.