Cuatro años de cárcel por un atraco con una pistola táser en un piso de Palma

Un hombre ha sido condenado a cuatro años de cárcel por su participación en un violento atraco con una pistola eléctrica en un domicilio de Palma. El acusado y otra persona -que ya fue juzgada- irrumpieron en la vivienda y atacaron al morador con una táser. Los delincuentes se apoderaron de 1.500 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. El perjudicado logró arrebatarle la mascarilla y el gorro a uno de los atracadores, lo que permitió a la Policía identificarlo y detenerlo.

La sentencia declara al acusado autor de un delito de robo con violencia en casa habitada con uso de instrumento peligroso y la agravante de disfraz y otro de lesiones. El fallo dictado por un juzgado de lo penal de Palma ha sido ratificado por la Audiencia Provincial, que ha desestimado el recurso presentado por la defensa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las dos de la madrugada del 17 de agosto de 2020. El ahora condenado, marroquí en situación irregular en España, y otro joven acudieron a un domicilio de la barriada de Nou Llevant. Llamaron al timbre y cuando el morador abrió, empujaron con fuerza la puerta e irrumpieron en el interior.

Los intrusos se abalanzaron sobre la víctima y mientras uno lo sujetaba por el cuello, el otro le propinaba golpes por todo el cuerpo y la cara con una pistola eléctrica que llevaban, aunque no consta que le aplicaran ninguna descarga. El ahora condenado llevaba puesta una gorra y una mascarilla que impedían verle el rostro, pero la víctima pudo arrebatárselas durante un forcejeo.

Los atracadores se marcharon de la vivienda llevándose una caja que contenía 1.500 euros y dos teléfonos móviles.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversos hematomas y precisó asistencia médica. El hombre presentó una denuncia ante la Policía Nacional, cuyo grupo de Atracos puso en marcha una investigación. El perjudicado consiguió identificar en fotografías al delincuente al que pudo pudo ver la cara, quien tenía ya antecedentes penales por otros delitos y estaba fichado.

Esta acusado fue detenido en septiembre de 2020 y los policías consiguieron recuperar uno de los teléfonos móviles robados a la víctima. El sospechoso alegó en el juicio que no participó en el atraco y que solo compró el terminal a otra persona sin conocer su origen. La jueza no dio credibilidad a su versión y le impuso una condena de cuatro años de prisión. El acusado recurrió a la Audiencia Provincial, que no ha aceptado su alegato y ha confirmado la pena.

El otro implicado en el atraco ya fue condenado tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y reconocer los hechos en otro juicio.