Absuelto un submarinista acusado de expoliar un pecio romano del siglo I en Porto Cristo

La jueza ha absuelto a un submarinista acusado de expoliar un pecio romano del siglo I d.C. en el yacimiento de ses Llumetes, en Porto Cristo, para quien la Fiscalía pedía dos años de cárcel. La magistrada considera que no hay evidencias de que «tuviera intención de apropiarse de bienes pertenecientes al patrimonio histórico español ni que hubiera causado, con el fin de apropiarse de objetos de valor, daños en el pecio.

La sentencia, dictada por el juzgado de lo penal número 2 de Palma, relata que el acusado fue interceptado por la Guardia Civil el 30 de enero de 2010 tras realizar una inmersión en las aguas de Porto Cristo. El hombre, de 52 años y nacionalidad alemana, se decida desde hace tiempo a la recogida de metales y otros objetos de las playas.

Los agentes del instituto armado comprobaron que llevaba consigo un clavo perteneciente al pecio y un pequeño trozo de cerámica y dos piezas de plomo que posiblemente también formaban parte del yacimiento, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). «Los encontré al lado de la playa, no en el barco. Nunca lo he visto», afirmó el encausado en la vista oral. El hombre dijo no saber que se trataba de piezas antiguas con valor histórico.

El submarinista, que fue detenido, explicó a los guardias civiles que en su casa tenía más piezas y se ofreció a enseñárselas. Allí encontraron varias cajas repletas de monedas, anillo, pendientes y trozos de metal. «Eran de varias playas de Mallorca en las que había estado. Para mí era una afición para limpiar el mar y hacer un bien», dijo el acusado.

Tanto la Fiscalía como el ministerio de Cultura y el Consell Insular, que ejercían la acusación particular, sostenían que estos efectos eran fruto de otras inmersiones en el pecio de ses Llumetes y en otros yacimientos submarinos de Mallorca.

La jueza explica en la sentencia que no se ha acreditado de un modo fehaciente que el acusado haya cometido los hechos que se le imputan. Por un lado, muestra sus dudas sobre el lugar en el que fue sorprendido por la Guardia Civil y no descarta que el hombre encontrara los objetos que llevaba en la playa, como sostuvo durante la vista oral. Por otro, considera que no se ha acreditado que estuviera al corriente del valor arqueológico de aquellos efectos y, por tanto, de que «tuviera intención de apropiarse de bienes pertenecientes al patrimonio histórico español». También considera llamativo que aunque se hallaron agujeros en las lonas que habían instalado los técnicos para proteger el pecio, la Guardia Civil no le encontró ningún cuchillo u otros objetos similares para abrir estos orificios.

Por estos motivos, la magistrada considera que las acusaciones no han acreditado la implicación del acusado y lo absuelve.