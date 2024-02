El hombre que llamó al 112 a las cinco y diez de la madrugada pidiendo ayuda porque se había caído al cauce de sa Riera, en Palma, no es la misma persona apareció tres horas después bajo el puente de es Fortí, según ha confirmado la Policía Nacional. Los agentes de Homicidios prosiguen con las gestiones para determinar las circunstancias del fallecimiento e identificar a la víctima, que según los primeros datos, sería un ciudadano marroquí.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la persona que llamó al 112 a las cinco y diez de la madrugada no es la persona que apareció tres horas después en estado muy grave bajo el puente de es Fortí y que falleció horas después en Son Espases. Según las fuentes, esta persona ha sido localizada y en principio no tiene nada que ver con el hallazgo del hombre fallecido tres horas después.

Falsa alarma

Según la información facilitada por la Policía, esta persona había caído al cauce de sa Riera, y pudo salir por sus propios medios. Llamó al 112 diciendo que estaba herido, pero no fue localizado. Tampoco respondió a las rellamadas realizadas daesde la central de emergencias y el incidente se cerró como una falsa alarma. Desde el 112 ya se había indicado que el lugar donde se produjo este primer accidente no era el mismo en el que apareció el hombre malherido tres horas después. La geolocalización de su teléfono lo ubicaba a la altura del Parque del Canódromo, a unos doscientos metros de distancia del puente bajo el que apareció la otra víctima, tres horas después. La Policia Nacional prosigue las investigaciones para averiguar si tenía alguna conexión con el fallecido, aunque en principio parece que no.

Y mientras tanto, los agentes de Homicidios prosiguen las pesquisas para aclarar qué le ocurrió al hombre fallecido. El hombre estaba indocumentado, y se están haciendo gestiones para confirmar su identidad. En principio creen que podría tratarse de un ciudadano marroquí.

Pendientes de la autopsia

Respecto a las causas de la muerte, se está todavía pendiente del resultado de la autopsia. En el primer examen que se le realizó en el lugar, inmediatamente después del hallazgo, se le detectaron diversos traumatismos, que llevaron a pensar a los investigadores que podría haberse precipitado desde lo alto del puente, de unos diez metros de altura. Sin embargo, este extremo no se podría confirmar hasta contar con los resultados de las prácticas forenses.