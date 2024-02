Condenado por apuñalar al exnovio de su pareja durante una pelea en Palma

La Audiencia Provincial ha condenado a un joven que apuñaló al exnovio de su pareja en Palma. El acusado clavó un objeto puntiagudo en el pecho a su rival durante una pelea ocurrida en la Plaza de las Columnas, pero el tribunal entiende que no actuó con ánimo de matarle y que el ataque no fue ni por la espalda ni sorpresivo. La sala descarta así la tesis de la Fiscalía, que reclamaba una pena de cuatro años de prisión por intento de homicidio. La sentencia declara al acusado autor de un delito de lesiones y aplica además dos atenuantes de dilaciones indebidas y confesión, por lo que la condena queda fijada en un año de cárcel, como reclamaba la defensa.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del 9 de febrero de 2020 en la plaza Francesc García Orell. Según declara probado la sentencia, el acusado se encontró con el antiguo novio de su pareja. Los dos hombres se enzarzaron en una discusión en la que ambos forcejearon. Durante esta riña, el procesado sacó de dentro de la mochila que llevaba un objeto puntiagudo que clavó en la parte izquierda del tórax de su rival. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida incisa y tuvo que ser atendido en un centro médico. Tardó dos semanas en recuperarse.

Los dos implicados ofrecieron en el juicio diferentes versiones de lo ocurrido. El encausado admitió la autoría del ataque pero alegó que se limitó a defenderse. «Él vino a agredirnos, nos golpeó y yo me fui a defender», argumentó. Según su versión, utilizó la lima de un cortaúñas que llevaba en el llavero y agredió a la víctima de frente, sin tener intención alguna de acabar con su vida. Explicó además que había tenido ya varios encontronazos con el excompañero de su novia porque él «estaba todo el tiempo persiguiéndola» y habían tenido «cuatro o cinco» enfrentamientos por este motivo.

La víctima, por su parte, narró que fue atacada «por la espalda sin ningún tipo de provocación previa». Relató que fue apuñalado primero en el brazo y luego en el pecho. Negó que se produjera una pelea e insistió en que fue un ataque por sorpresa.

El tribunal no da credibilidad al relato del perjudicado, ya que otros dos testigos descartaron su versión de los hechos y afirmaron que se trató de una pelea y no de una agresión sorpresiva. La sentencia da así por el bueno el relato del acusado y destaca que la agresión no afectó a órganos vitales, como el corazón o el pulmón. Descarta así que el acusado actuara con ánimo homicida y, como solicitaba el abogado defensor, le impone un año de prisión y suspende la ejecución de la pena por un plazo de dos años a condición de que no delinca.