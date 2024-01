Denuncia de violación en un club de intercambio de parejas de Palma: «Si molestas, te vas a la calle»

«Basamos la experiencia en el respeto y en la educación, dejando la libertad de cada uno el desatar sus fantasías más locas sin presión alguna». Esta es una de las premisas principales con las que se autodefine el club de intercambio de parejas LeSwing de Palma. Una joven denunció a un hombre por haberla penetrado sin preservativo, presuntamente, sin su consentimiento en la terraza de dicho local. Los responsables del establecimiento niegan taxativamente haber tenido conocimiento de esta supuesta violación.

«La mujer no nos comunicó nada de lo que supuestamente había ocurrido. Salió aparentemente normal. Es la primera vez que nos ocurre algo así en 14 años de existencia», recalca Roberto, uno de los artífices de este club de intercambio de parejas, enclavado en el barrio palmesano de La Soledat. "De haber tenido conocimiento, habríamos llamado a la Policía", insiste.

«Si molestas a alguien, te vas a la calle. Así de claro», subraya el impulsor de LeSwing. Por este motivo le extraña aún más lo ocurrido, supuestamente, la madrugada del 17 de junio, según reza la denuncia interpuesta contra el presunto agresor sexual. «Nosotros potenciamos el uso del preservativo y siempre hay a disposición de los clientes. Yo nunca tendría relaciones sexuales sin protección con alguien que acabo de conocer. Hay mucha gente que se los trae ya de casa porque le gusta una determinada marca», abunda.

La joven, en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, asegura que acudió al local de intercambio de parejas de La Soledat en compañía de una amiga. Cuando las dos estaban en la terraza, decidieron mantener relaciones sexuales con otra mujer. En un momento dado, de acuerdo con la versión de la denunciante, un hombre le penetró sin su consentimiento y sin utilizar el preservativo. Durante su comparecencia judicial en calidad de imputado, el presunto agresor sexual negó haber forzado a la mujer y aseguró que había usado el profiláctico.

Desde LeSwing prefieren no valorar la denuncia hasta que no concluya la instrucción judicial. No obstante no ocultan su extrañeza por lo sucedido y por el hecho de que no tuvieran constancia de nada de lo ocurrido. «En todo momento hacemos hincapié en el respeto al ‘no’ que diga la otra persona», insisten.

Los encargados se ciñen a la estricta normativa para afrontar cualquier tipo de problema que les pueda surgir. «El consumo de drogas está terminantemente prohibido. También lo está la prostitución. En algún caso algún cliente nos ha dicho que una mujer le pedía dinero por tener relaciones sexuales y la hemos echado a la calle», puntualizan.

Las pautas de comportamiento a sus clientes vienen explicadas detalladamente para los neófitos. Estas se resumen en «respeto, educación y lo que pasa en LeSwing se queda en LeSwing», subrayan.

«Sé cortés. Todos queremos ser tratados como personas, no como objetos y la cortesía es agradecida por todos», precisan. «Sé amigable. Aunque no te interesara llevar a cabo alguna experiencia con otra pareja o persona, respeta sus sentimientos», prosiguen. «Contesta todos los mensajes. No dejes de contestar todos los mensajes que se te envíen, aun cuando sea para decir simplemente ‘No, gracias’». «Toma en cuenta los sentimientos de los demás. Observa si tu esposa y la otra pareja o persona actúa de un modo relajado o tenso», rezan estas recomendaciones. Al tiempo que se insta a mantener la higiene y se asegura la limpieza de todas las instalaciones.

Público rejuvenecido

La afluencia de público a este local de intercambio de parejas ha sido hasta el momento eminentemente centroeuropeo. «Suelen venir muchos alemanes, austriacos y suizos», señalan. Aunque la paulatina asistencia de clientes españoles ha ido en aumento con los años. También se ha ido rejuveneciendo con el paso del tiempo.

«Hasta hace unos años, la media de edad estaba entre personas de 50 a 60 años. Ahora tenemos mucha gente de en torno a 30 años que viene aquí», insisten.

La convivencia con los vecinos ha sido muy apacible en estos catorce años de existencia. «No hemos tenido nunca ningún problema en el barrio (La Soledat). Al contrario, un coche golpeó a uno de los vehículos aparcados cerca de la puerta, se dio a la fuga y nos llamaron los vecinos. Habían tomado la matrícula por si era de algún cliente de nuestro local».