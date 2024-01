"Ha sido como un terremoto". De esta explícita manera describía la dueña de la vivienda de la Playa de Palma donde ha impactado a medianoche de este viernes un coche en un accidente mortal. "Me he despertado sobresaltada. Por suerte los muros de la casa son fuertes y han aguantado, si no se me habría metido en casa", subraya. Un hombre de 36 años ha muerto prácticamente en el acto después de la violenta colisión en la calle Mar d'Aral, después de hacer un recto en un tramo curvo. La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la causa del trágico siniestro casual, sin la intervención de ningún otro vehículo. La principal hipótesis del accidente apunta a un exceso de velocidad.

El violento choque del vehículo contra la pared del inmueble ha ocurrido sobre las doce y media de la medianoche de este viernes, ha provocado que se estremeciera todo el inmueble. El coche siguió recto, se subió a la acera e impactó con una farola antes de estrellarse contra la puerta de la vivienda. La fuerte colisión hizo que se rompiera la puerta de hierro de acceso, que tienen que cerrar ahora con la ayuda de una cadena y trozos del turismo saltaron al interior. "Era un hombre joven y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Algunos vecinos salieron a atenderle, pero yo les dije que tuvieran cuidado porque le podían hacer más daño si no sabían bien lo que hacían", ha explicado esta vecina germana. De acuerdo con su testimonio, la víctima pudo haber sufrido una hemorragia interna. "Me llamó la atención que no sangrara. Creo que es peor en estos casos", indica. "Más badenes" Esta vecina también subraya la premura con la que se presentaron los servicios de emergencia ante su casa para atender a la víctima. "Los agentes de la Policía Local llegaron enseguida y poco después llegó una ambulancia. "No pudieron hacer nada por él, ya estaba muerto. Es muy triste que una persona joven, con toda la vida por delante, acabe su vida de esta manera". "Aquí suelen correr mucho los coches, aunque haya una curva. Deberían de poner más badenes para frenarlos un poco. Antes había, pero supongo que alguien se quejó y los quitaron", indica esta testigo involuntaria del trágico siniestro. "Yo tengo que hacer una maniobra para salir del garaje con el coche (un ángulo recto) y siempre me pitan otros coches porque vienen muy rápido", se lamenta.