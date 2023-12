«Tengo 81 años y nunca había visto nada parecido, ni en la tele. Las llamas y el humo eran tan grandes que no nos dejaban ver las casas de enfrente, daba miedo». Dami vive en la calle Francesc Pi i Margall, y en la noche del domingo, cuando se produjo el incendio en la batería de contenedores, estaba durmiendo. «Vino mi hijo a avisarme de lo que pasada y me asomé a la ventana, pero había tanto humo que me tuve que apartar. Mi hijo me hizo pasar dentro y cerrar enseguida la ventana», explica.

Dami vive en un quinto piso, y su vivienda no se ha visto afectada por el fuego. «Ha entrado un poco de humo, pero poca cosa. El problema está en la escalera, porque se metió mucho humo y va a tardar en irse el olor a quemado». 13 Las altas temperaturas provocadas por el fuego afectaron especialmente al bajo comercial del número 6 de la calle, donde había un antiguo bingo que lleva cerrado muchos años, y donde se cayeron las baldosas de la fachada En la finca contigua el fuego derritió las persianas de plástico y resquebrajó los cristales, aunque no llegó a romperlos. Algunos de los coches estacionados tenían visibles todavía ayer los daños ocasionados por el fuego y las altas temperaturas. Un detenido por un incendio de contenedores que causó grandes daños en coches y en una fachada de Palma Fueron muchos los vecinos que se asomaron alarmados a sus ventanas cuando se produjo el incendio, y ayer todavía no se explicaban lo ocurrido. «¿Cómo puede hacer alguien algo así?», se preguntaba una de las vecinas de la zona. «¿No se dan cuenta del daño que pueden hacer? La calle estaba llena de coches aparcados y el humo podría haber ahogado a alguien si no llegamos a tener las ventanas cerradas».