10 años sin Malén Ortiz: «La desaparición de un familiar es mucho más dura que la muerte»

Pilar Albertí y Xisco Pol conocen muy bien cuál es el dolor que representa para una familia la desaparición de un ser querido. Ambos son los coordinadores de la asociación SOS Desaparecidos en Baleaers, que se encargan de dar apoyo y ayuda a las familias que sufren esta tragedia. La asociación se encarga de denunciar la desaparición de esta persona y solicitar la colaboración ciudadana para encontrarla. Ayer quisieron mostrar su apoyo a Natalia Rodríguez, en el acto que organizó en recuerdo de su hija Malén Ortiz, al cumplirse diez años de su desaparición.

«Lo más terrible para unos padres es no saber dónde está tu hijo. La desaparición de un familiar es incluso mucho más dura que la muerte de esta persona, porque esta situación te impide iniciar el duelo».

En este momento la asociación en Balears maneja un listado de unos 25 desaparecidos, de los que no se tienen noticias. Cuatro de estos casos ocurrieron hace más de diez años.

La asociación dispone de un psicólogo y de un servicio jurídico para que pueda ayudar a las familias que sufren esta desgracia. Xisco Pol recuerda que ellos no pueden divulgar la desaparición si previamente la familia no lo ha denunciado y, sobre todo, si previamente no lo autoriza.

Los coordinadores resaltaron que las épocas de primavera y otoño es cuando se denuncian más casos de desaparecidos. Por fortuna, la mayoría de estas personas suelen aparecer.