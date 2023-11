El chef mallorquín David Peregrina Capó, de 53 años, y su esposa, la brasileña Érica da Silva Santos, de 38, fueron asesinados a tiros el pasado viernes en el restaurante que regentaban en la región de Ilha do Pau do Macaco, en Porto Seguro (Brasil), según informa la prensa del país sudamericano. La Policía está buscando a los autores del crimen, aunque todavía no ha podido confirmar si fueron víctimas de un robo.

Según informan medios brasileños, la pareja fue hallada el pasado viernes en el restaurante de su propiedad, ubicado en un enclave turistico a orillas del río Buranhem, en Porto Seguro. David y Érica fueron encontrados muertos con heridas de disparos. Según la Policía, el crimen se habría cometido a primeras horas de la mañana. Según informa la Dirección Técnica de la Policía brasileña (DTP), la mujer fue encontrada desnuda fuera del restaurante. Al parecer se estaba duchando cuando fueron atacados y pudo haber intentado escapar saltando por el balcón del primer piso del inmueble. Recibió un disparo al caer al suelo. Su marido, el mallorquín David Peregrina, fue hallado muerto en la cocina del establecimiento, con heridas de bala en el brazo, el pecho y la espalda. Varios testigos refirieron que habían oído disparos y gritos pidiendo ayuda. La Policía no ha confirmado si la pareja habia sufrido un robo, confirmó que están realizando entrevistas e investigaciones para identificar a los autores y aclarar el móvil del crimen. El matrimonio, que residía en Porto Seguro, tenía un hijo. La pareja regentaba el restaurante Ilha dos Riberinhos, muy popular entre los turistas que realizan excursiones en barco por la zona. El establecimiento está aproximadamente a cuatro kilómetros del muelle y sólo se puede acceder a él en barco.