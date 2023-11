La caída de una pequeña perrita Yorkshire por un acantilado de 30 metros en Llucmajor activó la tarde del domingo un laborioso operativo de rescate para poner a salvo el pequeño can. Una estrecha e intrincada coordinación y colaboración entre distintos Cuerpos y efectivos logró un final feliz. Un guardia civil fuera de servicio avistó con su dron particular al animal enganchado entre unas ramas y ladrando, después de haber sido alertado por efectivos de Protección Civil de Llucmajor. Estos habían sido activados, a su vez, por Bombers de Mallorca para que comprobaran la veracidad de la llamada y el estado del can. Por medio de técnicas de escalada para descolgarse y hacer rápel por el escarpado precipicio, recuperaron a la perrita y se la entregaron a sus dueños sana y salva.

Los hechos se iniciaron sobre las cuatro y cuarto de la tarde de este domingo. El parque de Bombers de Mallorca de Llucmajor recibió una llamada alertando de que una pequeña perrita, de raza Yorkshire, se había precipitado por un acantilado de unos 30 metros de altura en Bahía Grande, en Llucmajor. En primera instancia, los bomberos requirieron la ayuda de Protección Civil para que averiguaran si el animal estaba con vida antes de desplazarse con todo el equipo de escalada. A continuación los efectivos de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar señalado. Al no poder divisar el animal desde lo alto, estos solicitaron la ayuda de un guardia civil residente en la zona, que se encontraba fuera de servicio. Este agente del instituto armado disponía de un dron y le hizo volar por la escarpada pared hasta que divisó a la perrita Yorrkshire. Esta había quedado enganchada en unas ramas, pero las imágenes mostraban que estaba con vida y se encontraba ladrando, tras quedar enganchada en las ramas de un árbol. Con esta información, una dotación de Bombers de Mallorca se desplazó para descolgarse por el acantilado y acceder hasta el lugar donde se encontraba la perrita yorkshire. Convenientemente asegurados con los arneses y con avanzadas técnicas de rápel, los bomberos llegaron a la altura del animal. Por fortuna había quedado enganchada en unas ramas y estas habían amortiguado el impacto hacia una muerte segura. Los bomberos la recuperaron y se la entregaron sana y salva a sus propietarios.