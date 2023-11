"¿Cómo va a servir un maricón como tú a España?". El legionario Fran Jordi, compañero y amigo de Alejandro Jiménez, el joven mallorquín de 21 años que falleció en 2019 durante unos ejercicios de tiro de la Legión en el campo militar de Agost, en Alicante, se percató desde el principio de que sus mandos y compañeros estaban tratando de entorpecer la investigación de la Guardia Civil. "No tuve piedad, empecé a grabarlo todo", dijo. Y entregó esas grabaciones a la Guardia Civil. Fue el principio de su calvario. El resto de la tropa sospechó de inmediato que era él quien había roto la ley del silencio. Le insultaron y acosaron, justo antes de realizar otro ejercicio con fuego real. "Por supuesto que se me pasó por la cabeza de que me podían pegar un tiro, y no lo hicieron seguramente porque era la vía más difícil".