Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató a uno de los dos ladrones que entró en su casa a robar, sostiene que el jurado popular le absolvió y, por tanto, no debería repetirse el juicio. Así de contundente se muestra su abogado, Jaime Campaner, que ha recurrido el auto dictado por la magistrada que presidió el juicio, que declaró la nulidad de todo el proceso y ordenó la celebración de una nueva vista. Este mismo escrito, a su vez, se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, reclamando que se absuelva a su cliente, al interpretar que los miembros del jurado concluyeron que Pau Rigo no tuvo nunca intención de causar la muerte al disparar contra el joven que había asaltado su domicilio. Por lo tanto, según el letrado, la única posibilidad que existe en estos momentos es que la jueza se replantee su decisión y dicte sentencia, absolviendo al anciano de Porreres.

Sin embargo, al jurado se le planteó otro escenario de los hechos, sobre si consideraba que Rigo, en el momento de causar la muerte, estaba sometido a una amenaza real, que afectó a su entendimiento. Cinco de los integrantes del jurado se mostraron a favor de esta interpretación, frente a cuatro que lo negaron. La magistrada dio por bueno este veredicto, que suponía condenar a Rigo por homicidio, aunque con una eximente, a pesar de que la ley exigía siete votos a favor y en este caso solo hubo cinco. Al darse cuenta de este grave error y a petición de la fiscalía, la magistrada no quiso dictar sentencia y ordenó la repetición del juicio.

El abogado Campaner interpreta que esta segunda pregunta, sobre el estado en el que se encontraba Pau Rigo en el momento de disparar, ni siquiera se le debió plantear al jurado, ya que previamente había sido muy claro al determinar que era inocente del homicidio. «El jurado decidió por unanimidad la no culpabilidad de Pau Rigo». En el escrito se resalta que solo cabría determinar si se produjo algún tipo de eximente en el comportamiento del anciano de Porreres, si previamente el jurado hubiera declarado al acusado culpable del delito de homicidio. Por lo tanto, como la respuesta del jurado fue clara y entendió que no hubo intención de causar la muerte, por lo que descartó el homicidio, era innecesario plantear al jurado un segundo escenario, sobre el estado mental del acusado en el momento de disparar.

Jaime Campaner insiste en que el veredicto del jurado no pudo ser más claro, al determinar que no hubo intención de matar por parte de Pau Rigo, por lo que no existe otra posibilidad más que la de dictar sentencia absolutoria a favor del anciano de Porreres. Es decir, a juicio de la defensa, la magistrada debe respetar la voluntad del jurado, en lugar de ordenar la repetición de este juicio.

Ante la posibilidad de que se descarte esta propuesta, el abogado entiende también que esta repetición debería afectar solo a Pau Rigo. Es decir, que es innecesario que el juicio se repita contra el resto de acusados, que fueron declarados culpables.