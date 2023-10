Un cigarro mal apagado pudo ser la causa del incendio mortal declarado el miércoles en un piso de la avenida de Argentina. Junto al cuerpo de la víctima. Francisco R.P. de 84 años, han encontrado varias colillas que supuestamente pudieron desencadenar el virulento fuego. El anciano, que tenía graves problemas de movilidad y se desplazaba en silla de ruedas, no habría podido escapar de las llamas.

Investigadores de la Policía Científica de la Policía Nacional han acudido la mañana de este jueves a la vivienda situada en el tercer piso del número 18a de la avenida de Argentina donde se declaró el fuego. El anciano fallecido en el incendio era fumador. Buena prueba de ello es que encontraron numerosas colillas junto al lugar donde se encontraba su cuerpo. Los investigadores han tenido que iniciar las pesquisas una vez que los últimos rescoldos se habían enfriado por completo.

La cuidadora de la víctima fue la persona que alertó a los servicios de emergencia, al toparse con el anciano envuelto en llamas sentado en su sofá. Debido a sus problemas de movilidad, el hombre no se pudo incorporar ni escapar del fuego. De acuerdo con la reconstrucción del siniestro, la apertura de la puerta del domicilio por parte de la mujer que le atendía habría causado una brusca entrada de oxígeno, que habría contribuido a reavivar las llamas.

Por su parte investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional tratan de averiguar cómo sobrevino la muerte a la víctima. No obstante este extremo no se podrá determinar hasta que no le sea practicada la autopsia. No obstante la labor de los forenses en este caso es especialmente compleja debido a que el cuerpo quedó completamente carbonizado.

El incendio se declaró sobre las dos y media de la tarde del miércoles en una vivienda situada en el tercer piso del número 18a de la avenida de Argentina, a pocos metros de distancia de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Las llamas alcanzaron grandes proporciones y el edificio se llenó de humo.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron cuatro dotaciones de Bombers de Palma, con 16 bomberos. En el foco del incendio, los servicios de extinción encontraron una gran carga de fuego. De hecho un bombero y un policía local tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

Además de a estas dos personas, las asistencias sanitarias atendieron a otros cinco afectados. La mayoría presentaba intoxicaciones de carácter leve. No obstante dos mujeres, una de 47 y otra de 80 años, fueron trasladadas en ambulancia a Son Espases en estado menos grave.