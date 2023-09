Un hombre, de origen indio, se sentó al lado d una joven en un autobús en la Part Forana y luego la siguió cuando esta se apeó en las avenidas de Palma. La víctima se dio cuenta de que le seguía y llamó a un amigo para refugiarse en el portal de su casa. El sujeto se abalanzó sobre ella entonces. La Policía Nacional ha detenido a este individuo por un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto. Una joven cogió un autobús en un pueblo de la Part Forana y se dirigió hacia Palma. A continuación un hombre se subió junto a ella y se sentó a su lado.

Durante el trayecto, el hombre no paraba de hablar en indio, su idioma natal, sin que nadie le entendiera. La chica, por tanto, no le dio conversación en ningún momento. En un momento dado, el sujeto hizo amago de apearse en una parada, pero finalmente no lo hizo.

Cuando la joven se bajó en las Avenidas de Palma, el individuo fue tras ella. La víctima se percató de que este individuo la seguía y llamó a algunos amigos para refugiarse en su casa, situada en las proximidades.

Completamente inmovilizada

Cuando la víctima abrió el portal, el hombre se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza hasta dejarla completamente inmovilizada. En ese instante, comenzó a besarla repetidamente en la mejilla sin que ella se pudiera zafar.

Cuando la joven vio que se abrió el portal, aprovechó para propinarle un fuerte empujón y quitárselo de encima.. Ella se quedó dentro y, al volver la cabeza, vió cómo el individuo se estaba riendo en el exterior.

Tras denunciar lo ocurrido, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (Ufam) de la Policía Nacional se encargaron del caso. Los investigadores averiguaron que el sospechoso había utilizado la tarjeta de transporte de otra persona para subirse al autobús y no tenía un domicilio conocido. Tras varias pesquisas, le localizaron y le detuvieron por un presunto delito de agresión sexual.