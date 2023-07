Kamal Barea: «Ahora espero que no le pase a otra mujer lo que a mi madre»

Kamal Barea, el primogénito de Fátima Cherkaoui, se mostró ayer satisfecho con buena parte de la sentencia condenatoria por homicidio imprudente a los médicos que realizaron una liposucción a su madre, que le costó la vida. En especial, con la parte del fallo en la que se les inhabilita a los dos médicos a ejercer la medicina durante tres años.

«Ahora espero que no le pase a otra mujer lo que le pasó a mi madre», subraya Kamal esperanzado. Las trágicas circunstancias en las que falleció su madre les ha mantenido a él y a su hermano menor Manuel en vilo durante seis años. El fallecimiento de su madre les dejó huérfanos, ya que su padre había muerto ocho meses antes de un infarto.

Pese a que los hijos de la víctima, asistidos por el abogado Rafael Martín Bueno de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), pedían cuatro años de prisión para el cirujano y el anestesista, la sentencia se lo rebajó a un año de cárcel, que no cumplirán. Esta reducción se debe, en parte, a a aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. «No me preocupa tanto. Sabía que no iban a entrar en la cárcel», destacó Kamal.

«Me hubiese gustado que la inhabilitación de los médicos que operaron a mi madre fuera de cinco años, pero tres me parece bien», recalcó. Durante todo este tiempo, la resolución del titular del Juzgado de lo Penal 3 les prohíbe el ejercicio de la medicina.

Las duras sesiones de juicio a las que se tuvo que enfrentar mientras explicaban las trágicas circunstancias en las que falleció su madre considera que estaban justificadas para esclarecer lo ocurrido.

La sentencia abunda en que tanto el cirujano como el anestesista no actuaron en una hora, después de la reanimación de Fátima de una parada cardiorrespiratoria. En concreto la resolución puntualiza que ambos «omitieron las más elementales actuaciones médicas, que podrían haber evitado el fallecimiento de Fátima».

«Es lo que defendíamos nosotros desde el principio», precisó Kamal. «La hora que estuvieron sin hacer nada después de reanimar a mi madre de la parada cardiaca fue clave», señaló. Asimismo el hijo de Fátima aludió a la respuesta de los médicos cuando el propio juez les preguntó qué hicieron antes de llamar al 061. «Ellos le respondieron al magistrado que observaban».

«No me dijeron nada»

«A mí, en la clínica, no me dijeron nada de que a mi madre le había dado un infarto. Yo estaba esperando en una sala donde me iba a reunir con ella. Solo me enteré de lo que había pasado cuando ella ya estaba en Son Espases», explicó Kamal.

Durante la vista, el primogénito de Fátima Cherkaoui quedó maravillado por la clarificadora alocución que hizo la fiscal a la hora de exponer sus conclusiones. En ellas, la representante del ministerio público desmenuzó todas las irregularidades desplegadas en lo que entendía como una negligencia médica. «Quiero aprovechar para darle muchísimas gracias a la fiscal. Para mi fue la expresión mayor de la justicia. Se implicó mucho en el caso, insistió. La muerte de su madre en un quirófano en una liposucción llevó a Kamal a iniciar en la UIB estudios de Enfermería.