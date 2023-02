Un velero de diez metros de eslora se ha incendiado esta mañana en el Puerto Náutico de s' Estanyol, en Llucmajor, por circunstancias que de momento se desconocen. La embarcación ha quedado completamente destruida por el efecto de las llamas y se está intentando evitar que se hunda.

El suceso se ha producido alrededor de las once de la mañana de hoy. El velero se encontraba amarrado en su pantalán cuando de pronto ha empezado a arder. Uno de los testigos ha logrado soltar la embarcación y la ha alejado del pantalán, sobre todo para evitar que el fuego pudiera alcanzar otros yates amarrados junto al velero incendiado. Se ha trasladado el barco hasta una zona próxima a la costa para que desde allí los bomberos pudieran sofocar las llamas, que debido al material inflamable que contenía la embarcación, han ocasionado daños muy graves y muy cuantiosos. Por fortuna, no se ha producido ningún herido y el suceso se ha limitado a daños materiales.

S'està cremant un vaixell davant CN S''Estanyol.

Esper q tothom sigui fora.



Bombers de Mallorca han enviado a los efectivos de dos parques, de Llucmajor y Felanitx, para que se hicieran cargo de las labores para lograr sofocar las llamas. Los efectivos han atacado el fuego desde la costa. Después se realizarán las gestiones oportunas para que el velero no se hunda y así evitar los daños ecológicos que provoca este tipo de siniestros.

Muchos vecinos de esta zona costera se han alarmado al comprobar que un velero se estaba quemando a poca distancia de la costa.