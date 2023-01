La Policía Local de Palma fue alertada el martes por la noche para que acudieran a Can Pastilla, donde una persona había encontrado varios cachorros de perro en distintos contenedores de basura. Una patrulla se dirigió al lugar y comprobó que efectivamente había dos perritos, uno en un contenedor de vidrio y otro en el depósito de rechazo. Los agentes se las vieron y desearon para rescatar a los cachorros, y contactaron con el Servicio Municipal de Recogida de Animales, que se hizo cargo de los perros. Y recuerdan que en el caso de ser identificado, el responsable podría ser acusado de un delito de maltrato animal.

Un bombero tiene que explicar a una conductora qué es una emergencia

Esta semana dotaciones de los bomberos acudieron a un domicilio de Palma donde había una persona en estado muy grave. La calle era estrecha, de un solo carril, de manera que la dotación de la ambulancia dejó su vehículo interrumpiendo totalmente la circulación, mientras subían a la vivienda a intentar salvar la vida a la víctima. En ese momento llegó una mujer en coche, que le exigió a uno de los bomberos que estaba en la acera que retirara de inmediato el vehículo sanitario, ya que tenía que ir a buscar a los niños al colegio. El bombero se armó de paciencia para explicarle a la mujer que se trataba de una emergencia, y que los sanitarios no podían dejar lo que estaban haciendo en ese momento, por mucho que ella llegara tarde al cole.

Rescatan a un anciano herido y desorientado en el Bosque de Bellver

El pasado martes sobre las ocho de la tarde un anciano de 80 años que paseaba por el Bosque de Bellver, en Palma, sufrió una caída. El hombre se lastimó una rodilla y quedó desorientado, así que empezó a pedir ayuda a gritos. Un vecino de una casa que linda con el bosque urbano oyó los gritos y avisó a los servicios de emergencia. Finalmente dotaciones de los Bombers de Palma localizaron al anciano siguiendo las indicaciones del vecino, y le trasladaron al lugar donde esperaba una ambulancia.

Un beodo se echa a dormir encima de un coche aparcado en Palma

El mismo martes, sobre las cinco de la tarde, un señor se dirige hacia su coche, que ha dejado aparcado en la calle Son Campos, cerca del Parc de ses Estacions de Palma. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar a un individuo beodo durmiendo encima del capó. El hombre debía de estar cómodo, porque se negó a levantarse. El propietario del vehículo tuvo que pedir ayuda a la Policía. Un coche zeta y un furgón, con seis agentes en total, fueron necesarios para desalojar al durmiente de encima del coche.

Milagro en la calle Jesús: deja las llaves en la moto y no se la roban

Un motorista dejó el viernes su vehículo aparcado en la calle Jesús y se marchó dejando las llaves puestas. Tres horas después, cuando se dio cuenta, volvió corriendo al lugar convencido de que la moto habría desaparecido, y con ella las llaves de casa, el mando del garaje, etc... Sin embargo, los milagros aún existen. La moto seguía allí y sobre ella le habían dejado una nota: «Te has olvidado las llaves, así que las he dejado en el bar de enfrente». Efectivamente, en el bar le entregaron el llavero y le evitaron un buen disgusto. Desde aquí el despistado motorista quiere hacer llegar su agradecimiento al ciudadano anónimo que le hizo ese favor.

Los bomberos apagan una hoguera en la plaza Orson Welles

El miércoles, sobre las siete de la mañana, hacía frío en Palma, pero tampoco tanto como para encender una hoguera, como la que tuvieron que apagar los Bombers en la plaza Orson Welles.