Un vecino de la localidad de Buscastell de Sant Antoni, en Ibiza, ha sido denunciado por cortar presuntamente la lengua a su perro para que no ladrara, ha informado este viernes el ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local de Sant Antoni tuvieron constancia de este caso por la denuncia de una vecina, que informó sobre el estado del animal.

Tras hacer las correspondientes comprobaciones, los policías abrieron diligencias penales contra el hombre por cortar supuestamente la lengua a su perro para evitar que ladrara y causara molestias.

Además, la Policía Local también ha actuado por el abandono de seis cachorros de perro encontrados por un operario de la grúa municipal a primera hora de la mañana del martes en la localidad de Sant Rafel.

Tras el aviso, los policías se desplazaron al lugar junto a la empresa municipal encargada del rescate y custodia de las crías. Los cachorros no tenían agua, por lo que, de no haber sido hallados a primera hora, podrían haber sufrido un golpe de calor debido a las altas temperaturas.

Por último, un hombre ha sido denunciado por golpear a un perro joven de seis meses, de raza Rottweiler, sin motivo aparente cuando el perro estaba tumbado tranquilamente junto a su dueño.

El suceso tuvo lugar el domingo por la tarde en la avenida Doctor Fleming de Santa Antoni, donde varios testigos avisaron a la Policía Local.

Al llegar, los agentes comprobaron que el animal se encontraba atemorizado y temblando. El hombre, que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, se mostró alterado ante la presencia policial.

El individuo fue denunciado por incumplir las ordenanzas municipales al llevar al perro suelto sin correa, por no tener licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, porque el can no estaba censado y por no contar con seguro de responsabilidad civil. Además, tampoco tenía puesta la vacuna antirrábica, obligatoria a los tres meses de edad.

También fue denunciado por faltar el respeto y la consideración a los agentes.