Intentan quemar vivo a un hombre sin hogar en Valencia

El Proyecto Simón de Cáritas, destinado a acompañar a las personas en situación de calle, ha denunciado que esta noche han intentado quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia de València.

Concreamente los hechos han ocurrido en la calle Escultor Antonio Sacramento. Según relata Rafael de Francisco, un hombre de 64 años que pernocta desde hace mes y medio en esta zona, eran alrededor de las 5.30 de la mañana cuando su bolsa con ropa ha explotado y ha empezado a arder, prendiendo el carro en el que traslada sus escasas pertenencias.

“Menos mal que tenía el carro a los pies y no en la cabeza, si no no lo cuento. Me he despertado porque se me ha empezado a quemar un calcetín”, narra Rafael, todavía con el susto en el cuerpo. “Los bomberos y la policía han llegado a los cinco minutos. Un agente me ha dicho que alguien no quiere que duerma ahí y por eso han intentado quemarme. No lo entiendo, yo no molesto a nadie”, lamenta.

Así ha quedado la zona tras el incendio. / L-EMV

De hecho, hasta ahora lo único que había recibido por parte del barrio era cariño. Algunos vecinos le habían ofrecido placas para dormir, otros le habían dado el teléfono para asistirle en caso de necesidad. “Yo he vivido de alquiler hasta hace mes y medio, pero el dueño del piso falleció, sus hijos lo vendieron y yo me quedé en la calle. Aunque podría pagar una renta con la pensión, cada día miro en Idealista y las habitaciones solo se alquilan a estudiantes”, dice.

Rafael no sabe si seguirá durmiendo en la misma zona —"si no puedo estar aquí que bajen y me lo digan", pide— y tampoco ha pensado cómo afrontará las noches venidera, lo que sí ha hecho tras hablar con Cáritas y la Policía Local ha sido presentar una denuncia en los juzgados acompañado del personal de Proyecto Simón.

Desde la misma oenegé recuerdan que los delitos hacia las personas en situación de sinhogarismo consisten en una infracción penal en el que el agresor expresa odio o discriminación hacia las personas en situación de pobreza, culpabilizándolas y castigándolas por su situación de vulnerabilidad.