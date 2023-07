La fiscalía ha avalado el archivo del proceso judicial abierto por presunto homicidio imprudente contra el actor porno Nacho Vidal (su nombre real es Ignacio Jordà González) por la muerte en su vivienda de Enguera (Valencia) del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del 'rito del sapo bufo', ceremonia de origen chamánico en la que se utiliza una sustancia altamente alucinógena (5-metoxi-N) extraída de dicho animal. El miniterio público se alinea con la tésis de la jueza de que Abad fue a quien interesó voluntariamente someterse a ese rito y que esa sustancia tóxica no fue la única causa de su fallecimiento.

El fiscal ha respondido de esta manera al recurso contra el archivo presentado por la familia del fotógrafo fallecido y que solicita que se continúe el proceso contra Nacho Vidal, defendido por el abogado Daniel Salvador, del despacho Vosseler, al considerar que la muerte se produjo a causa de la conducta "negligente" de los investigados (hay dos imputados más) quienes "prepararon y facilitaron" al finado "la sustancia tóxica y prohibida". El ministerio público expresa en su escrito su disconformidad con esta tesis por cuanto de las diligencias practicadas, especialmente del informe médico-forense, "arrojan un resultado muy diferente".

El informe forense

La fiscalía asevera que "nadie puede discutir" que el consumo de esa sustancia por parte del fotógrafo "fue el desencadenante del resultado fatal producido" y que fue Nacho Vidal "quien preparó y facilitó" el alucinógeno. No obstante, precisa, "el resultado de la muerte que aquí pretende imputarse a los investigados no fue consecuencia de esa única causa". Así, apunta que la médico forense se "mostró clara y terminante" al afirmar que, a pesar de que la sustancia esté prohibida y que los estudios sobre la misma sean escasos, el motivo de la muerte de Abad no fue solo por su consumo, sino por una "reacción adversa al consumo drogas", como cocaína.

En el cuerpo del fotógrafo se halló no solo cocaína, sino también benzoilecgonia, el metabolito de la anterior. Eso quiere decir, concreta, que Abad consumió cocaína "de forma inmediatamente" anterior a la ceremonia, pero también en un plazo de entre uno y cinco días previos al suceso. Al entender de la fiscalía, no fue "propiamente" Nacho Vidal que desencadeno la muerte de Abad al facilitarle la sustancia alucinógena. "La existencia de causas concominantes en la producción del resultado, y teniendo en cuenta que el único comocedor y, por tanto, responsable de la confluencia de las causas generadoras de la muerte era el propio fallecido, en modo alguno puede atribuirse" al actor "el resultado lesivo". La situación de "riesgo", incide, fue generada por el fotógrafo y mas cuando este fue advertido que debía acudir a la ceremonia sin consumir droga alguna. De esta manera, recoge la tesis de la defensa.