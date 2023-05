El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que se personará como acusación particular contra Jade Jagger, hija de Mick Jagger, por agredir a una agente de la Policía Nacional tras protagonizarun altercado en un restaurante de Ibiza. La descendiente del cantante de los Rolling Stones ha sido puesta en la mañana de este viernes a disposición judcial.

Los hechos por los que Jade Jagger fue detenida en Ibiza tuvieron lugar sobre las nueve de la noche del pasado miércoles en un restaurante de Ibiza. Una llamada al 091 de los empleados de este conocido establecimiento denuncia ban que una persona se estaba comportando de forma agresiva y violenta tanto con otros clientes como con los trabajadores del local. El personal indicó que este sujeto podría encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia estupefaciente. Una patrulla policial se entrevistó con los trabajadores y estos les informaron de que un usuario estaba insultando y amenazando a otros clientes y a los empleados. Ante esta situación, los agentes se dirigieron a este individuo y le pidieron que les facilitara sus datos. Este hizo caso omiso a sus requerimientos y agredió a varios de ellos. Junto a este sujeto se encontraba Jade Jagger, una conocida joyera hija de Mick Jagger. Al presenciar lo ocurrido, se abalanzó y agredió a una agente de la Policía Nacional. El ataque causó a la funcionaria diversas lesiones. A continuación los dos fueron detenidos. A tenor de esta agresión a los policías en Ibiza en acto de servicio, el Sindicato Unificado de Policía ha anunciado su personación en este caso como acusación particular. La organización sindical policial actuará en el proceso a través de los servicios del abogado Eduardo Luna. "No vamos a consentir más agresiones a policías", han apostillado.