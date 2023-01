Denuncia una agresión a manos de ultras del Oviedo: "Marica, te vamos a matar"

Un joven de 22 años denunció este domingo haber sido agredido por un grupo de ultras del Oviedo en la calle Mon. El joven, que tuvo que ser asistido en el HUCA en la madrugada de este domingo, fue golpeado por un grupo de jóvenes que luego le amenazaron al grito de: "Marica, te vamos a matar". El joven sufre una fractura de los huesos propios de la nariz y dolores cervicales a consecuencia de los golpes recibidos.

Según la denuncia presentada en la Comisaría de la Policía Nacional, el joven se encontraba con varios amigos en un local de la calle Mon sobre las dos y media de la madrugada. En un momento dado, se vio solo en el exterior del local, fumando un cigarrillo. A lo largo de la noche no había consumido bebidas alcohólicas ni otras sustancias. Fue en ese momento cuando llegó un grupo de ultras del Oviedo (uno de ellos llevaba una camiseta con el emblema SM94 Ultras) que se dirigió al joven de forma intimidatoria, y eso que no llevaba camiseta ni insignias de ningún equipo ni tiene interés alguno en el fútbol. Uno de ellos le espetó, de viva voz: "Tú eres ultra del Sporting", a lo que el joven respondió, tratando de evitar el conflicto, que se equivocaba y que no le gustaba el fútbol.

Pero no sirvió de nada. El mismo le volvió a gritar: "Pues eres ultra del Racing de Santander". El joven le respondió, con buenas palabras, que era asturiano y soldado profesional y no quería tener ningún altercado que le causase problemas. En ese momento, otro de los jóvenes, de forma sorpresiva y sin mediar palabra, le lanzó un puñetazo a la cara, momento en el que casi pierde el conocimiento, aunque notó cómo le golpeaban varias veces más.

El portero del local, que observó los hechos, acompañó al agredido a los baños para que se lavase la cara, puesto que sangraba profusamente. Cuando estaba en el baño, dos miembros del grupo de ultras entraron en los baños en actitud amenazante para evitar que denunciase. Cuando se marchaba del local con sus amigos, se encontró al grupo de ultras en el exterior, que comenzaron a lanzar amenazas: "Marica, te vamos a matar", "Te vamos a dar una paliza, maricón de mierda" y frases similares.

Primero se dirigió al ambulatorio de la Lila, donde, ante la gravedad de sus lesiones, le derivaron al HUCA. Este domingo tuvo que volver a ser atendido en el Centro Médico, ya que seguía sangrado y sufría dolores y mareos. Ante la Policía, el agredido identificó al autor de los golpes como A. C. Ahora los agentes buscan al agresor para tomarle declaración por los hechos.