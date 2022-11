El dueño del pitbull que el pasado lunes mató al perro de una anciana en una plaza de Campos podría enfrentarse a una pena de prisión en el caso de que sea juzgado por un delito de maltrato animal. En un caso muy similar, ocurrido en febrero de 2020 en Pina (Algaida), el propietario de dos perros de raza fila brasileiro, considerados también potencialmente peligrosos, que causaron la muerte de una perra mestiza, fue condenado a un año de prisión, aunque luego la Audiencia de Palma le absolvió. El responsable del pitbull de Campos tenía tres denuncias anteriores por dejar a su perro suelto por la calle a lo largo de los últimos meses. La muerte de Menut, el collie mestizo atacado cuando paseaba atado con su dueña, una mujer de 80 años, ha provocado una gran indignación en la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la tarde del pasado lunes, en la plaza Mateu Prohens de Campos. María Lladó, una anciana de 80 años, había salido a pasear con su perro Menut, un collie mestizo de nueve años, que iba atado con una correa. De improviso el perro fue atacado por un pitbull que iba suelto tras escaparse de una casa cercana. El animal mordió al collie del cuello y no lo soltó hasta que lo mató. «Fue espantoso», explicó María Lladó. «Yo intenté quitarle a Menut, pero no pude y me hice daño en la espalda, no se imagina la fuerza que tenía ese animal».

La Policía Local de Campos requisó el perro agresor e identificó al propietario. El hombre ha sido denunciado por tenerlo suelto por la calle, y se han abierto unas diligencias por presunto delito de maltrato animal que serán traspasadas a la Guardia Civil.

La posibilidad de que el dueño sea acusado de un delito de maltrato animal no es remota. En otro caso muy similar, ocurrido en Pina en febrero de 2020, el propietario fue juzgado en un juzgado de lo penal de Palma y condenado a un año de prisión. El hombre recurrió la sentencia y la Audiencia le absolvió finalmente.

Dos fila brasileiros

Según el escrito de acusación del fiscal, el hombre llevaba sueltos y sin bozal a sus dos perros, de raza fila brasileiro, que está catalogada como potencialmente peligrosa. Se cruzaron en la calle con una mujer que llevaba una perrita de raza mestiza y los dos animales la atacaron y le causaron heridas tan graves que hubo que sacrificarla. El fiscal acusaba al dueño de los fila brasileiros de un delito de maltrato animal y pidió para él una pena de un año y tres meses de cárcel. Fue juzgado y condenado a un año de cárcel, pero recurrió la sentencia y finalmente la Audiencia le absolvió.

En el caso de Campos, el propietario del pitbull acumula al menos cuatro denuncias de la Policía Local por dejar a su perro suelto por la calle. Aparte de la que le impusieron el lunes, tras la muerte de Menut, el hombre había recibido otras tres sanciones en enero, julio y agosto. En dos de los casos fue por pasear a su perro suelto y sin bozal. En otra ocasión se debió a que un agente de Policía encontró al animal, que se había escapado de casa, deambulando solo por el pueblo.

La muerte de Menut ha provocado una gran indignación en Campos, donde el collie mestizo era muy popular. Su dueña, María Lladó, recibió numerosas muestras de apoyo de vecinos y fueron varios los que la acompañaron a prestar declaración ante la Policía Local para declarar como testigos.

El propietario del pitbull lo entregó voluntariamente a la Policía y permanece en las instalaciones de Natura Parc. Cuando le informaron de que tenía que hacer frente a las costas de mantenimiento, renunció a él.