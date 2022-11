Indignación en Campos por el ataque mortal de un pitbull al perro de una anciana

María Lladó, una vecina de Campos de 80 años, salió el lunes por la tarde a pasear con su perro, Menut, un collie mestizo de nueve años. Cuando llegó a la plaza Mateu Prohens se vio sorprendida por el ataque de un pitbull, que se escapó de un domicilio cercano. Antes de que pudiera evitarlo el pitbull mordió a Menut en el cuello y ya no lo soltó. «Yo intenté quitárselo, pero no pude y me hice daño en la espalda», relata la mujer. «No lo dejó hasta que se aseguró de que estaba muerto». El incidente ha provocado una gran indignación en la localidad, donde Menut era muy popular entre los niños, que se acercaban a acariciarle. La Policía Local ha requisado el pitbull y ha imputado al propietario por un delito de maltrato animal. El hombre ya había sido denunciado dos veces en los últimos meses, una porque el animal fue encontrado deambulando solo por el pueblo y otra por llevarlo de paseo sin atar.

El incidente, según relata la propia María Lladó, ocurrió el pasado lunes, sobre las cuatro y media de la tarde. «Salimos de casa a dar un paseo, y cuando llegamos a la plaza, el pitbull atacó a Menut. Un hombre me avisó, pero yo no lo vi venir, no me dio tiempo a nada». El pitbull había salido de una casa cercana e iba suelto y sin bozal. Mordió a Menut en el cuello y ya no soltó la presa hasta que le mató.

«Fue espantoso», recuerda la mujer. «Yo intenté quitárselo, pero no pude, y me hice daño en la espalda. No se puede imaginar la fuerza que tenía ese animal, y no lo soltó hasta que estuvo bien seguro de que lo había matado».

Agentes de la Policía Local de Campos acudieron de inmediato al lugar e identificaron al propietario del pitbull, un vecino de la zona. Al parecer el animal se había escapado de casa.

Dos denuncias anteriores

El dueño entregó al pitbull voluntariamente a los agentes. El animal quedó bajo custodia de la Fundación Natura Park. Posteriormente, cuando le comunicaron que debía hacerse cargo de las costas, renunció al perro.

En cualquier caso, la Policía Local de Campos le ha denunciado porque su perro iba sin atar y sin bozal, y ha instruido diligencias por un delito de maltrato animal, que han sido entregadas a la Guardia Civil.

El pitbull tenía todos los papeles en regla y estaba asegurado, pero la Policía Local le había denunciado anteriormente dos veces en los últimos meses, una porque sorprendieron al animal deambulando solo por la calle, y otra por llevarlo de paseo sin atar.

La dueña de Menut, que no pudo evitar ponerse a llorar cuando relató lo ocurrido, confesó que «estoy echa polvo». La mujer recalcó que la plaza donde ocurrió el ataque «estaba llena de niños y bebés con sus madres. ¿Y si en lugar de a Menut coge a un niño?».

María Lladó recuerda que hace un mes el mismo pitbull ya intentó atacar a su perro, pero en aquella ocasión ella lo sujetó en brazos y lo salvó. «Mi fallo entonces fue no ponerles una denuncia, porque podría haber evitado lo que ha pasado».

Durante los últimos días la anciana ha recibido numerosas llamadas de vecinos de Campos que le expresan su comprensión. «Vamos a recoger firmas, porque quiero que lo sacrifiquen. Este animal es un asesino».