«Me denunciaron sin pruebas porque me negué a asumir su droga como mía»

Una disputa entre dos antiguos amigos de Andratx ha acabado en los tribunales. Mientras uno de ellos le acusa de haberle causado daños intencionados a su coche, al de su padre y al de su novia. El otro niega categóricamente este extremo. «Soy completamente inocente, no he hecho nada de lo que él dice y no lo puede demostrar», recalca el denunciado.

Este último alude que la motivación de su antiguo amigo para acusarle a él sin pruebas responde a un turbio incidente con drogas del ahora denunciante en un cuartel. «Éramos muy buenos amigos y le pillaron con droga en cuarttel de la Península. Yo había ido a verle y él, para rebajar el castigo, me dijo que reconociera su droga como mía. Me negué y desde entonces viene todo esto», recalca. Según el escrito del fiscal, el trasfondo de los daños es la supuesta envidia y el resentimiento del denunciado por no haber entrado en el Ejército, como recoge el fiscal en su escrito. El joven denunciado insiste en que esto «es totalmente falso». De hecho asegura que él también se ha incorporado a filas sin ningún problema. «Solo tuve que esperar un tiempo para poder presentarme», abunda. El fiscal pide cinco años contra el denunciado por los supuestos delitos de acoso y daños. El pasado 3 de noviembre se iba a celebrar una vista previa en los Juzgados de Vía Alemania. Al no llegar a un acuerdo de conformidad, el juicio se celebrará en febrero. «Yo no quiero ningún pacto para rebajar la pena. Soy inocente y él no puede demostrar lo que dice», subraya el joven denunciado.