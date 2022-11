Un hombre se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma acusado de mostrar imágenes y vídeos pornográficos al hijo de su entonces pareja. La fiscal pide para el procesado un año de prisión por un presunto delito de exhibición obscena ante un menor.

Los hechos que se enjuiciaron ayer en los juzgados de Vía Alemania tuvieron lugar supuestamente entre 2016 y marzo de 2017. La relación de la pareja se retomó en 2018 y se prolongó hasta marzo de 2019 y con ella se habría mantenido el delito.

De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal, los delitos se producían cuando el adulto se quedaba a solas al cuidado del niño debido a que la madre se ausentaba del domicilio e iba al extranjero por motivos laborales.

En concreto, según el ministerio público, el procesado habría mostrado con su teléfono móvil al niño, que entonces contaba con seis años, «fotografías de hombres y mujeres desnudos manteniendo relaciones sexuales». La acusación pública también sostiene que el encausado se acercaba con frecuencia al menor completamente desnudo y se tocaba el pene.

"Gestos obscenos"

Por su parte, el acusado negó ayer categóricamente los hechos. «Nunca le mostré fotos con el móvil pornográficas y no me mostré desnudo. Quizás me vio en la ducha, pero no me di cuenta», apuntó.

Mientras, una profesora del colegio del menor escribió una carta a la madre alarmada por su conducta «sexualizada». «Los gestos obscenos que hacía molestaban a otros niños y niñas», precisó.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Juan Ramón de la Vega en representación de la madre, pide tres años y medio para el acusado por exhibicionismo, provocación sexual y abuso sexual.