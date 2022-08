Un hombre ha cortado la goma de la bombona de butano y ha provocado la mañana de este martes un gran incendio en una vivienda situada en un sótano de s’Arenal. Acto seguido el incendiario se ha ido a un bar cercano.

La Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Llucmajor han detenido horas después al sujeto por un presunto delito de incendio. Los hechos han ocurrido sobre las once y media de la mañana en un inmueble situado en un sótano en el número 8 de la calle Maria Antònia Salvà de s’Arenal de Llucmajor.

«Me voy a pegar fuego», le ha espetado un joven de 28 años, de nacionalidad marroquí, a su expareja. Acto seguido el sujeto ha bajado al sótano y ha cortado la goma de la bombona de butano y le ha prendido fuego. Esta ha actuado como una suerte de soplete y ha dejado el inmueble envuelto en llamas en apenas unos segundos.

En un primer término, la mujer ha pensado que su expareja estaba dentro y ha temido por su vida. Cuando ha descubierto que en realidad se había marchado después de prender fuego a toda la vivienda, ha decidido denunciarle.

En apenas unos segundos, las llamas han comenzado a asomar al exterior de la calle Maria Antònia Salvà. Los numerosos testigos han avisado a los servicios de emergencia. En un principio, el temor se ha instalado entre familiares ante la posibilidad de que estuvieran dentro del inmueble. No ha sido así. No ha habido que lamentar daños personales. No obstante, los daños materiales han sido muy cuantiosos.

En primera instancia, agentes de la Policía Local de Llucmajor han cogido la manguera de unos vecinos y han comenzado a lanzar agua para sofocar las llamas. La virulencia del fuego era enorme y no podían sofocar el incendio ni traspasar el umbral.

Dotaciones de Bombers de Palma, procedentes del parque de la Playa de Palma, y de Bombers de Mallorca, de Llucmajor, han actuado de forma conjunta. Gracias a ello, los servicios de extinción han conseguido ganar la partida a la gran carga de fuego que había en la vivienda.

Batidas por las inmediaciones

Mientras tanto, efectivos de la Policía Local de Llucmajor y de la Guardia Civil han dado batidas por la zona. Su principal objetivo era localizar al presunto autor del incendio. Su expareja, además, había interpuesto una denuncia contra él por provocar el incendio.

La búsqueda por las inmediaciones del lugar donde se había declarado el fuego ha concluido en la cercana calle de San Cristóbal. El sospechoso se había refugiado en un bar, a escasas manzanas de distancia del escenario del siniestro. Ha sido detenido por un presunto delito de incendio.