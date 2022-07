La madre de Yéremi Vargas, el niño desaparecido en 2007 mientras jugaba en un descampado de Vecindario, ha denunciado la situación de acoso que ha recibido por parte de un hombre que aseguraba ser el padre del niño. Según narra Ithaisa Suárez, el varón viajó de Tenerife a Gran Canaria después de asegurar a través de las redes sociales que era el progenitor del menor, que quería una prueba de ADN y que si no se la hacían iba a matarlos a todos.

La madre de Yéremi Vargas, ha denunciado en sus redes sociales que está siendo acosada por un hombre que dice "ser el padre de Yéremi" y que se ha presentado en su vivienda "para molestar y para amenazar de muerte a toda mi familia". "No solo ha venido a mi casa sino que, también, se presentó en las 80 viviendas para decirle a Jonathan, el padre de mi hijo, que yo había tenido una relación con él mientras estaba en la cárcel", señala en un vídeo que colgó en su Facebook.

"Me he visto obligada a llamar a la policía"

La madre del Yéremi, desaparecido en Vecindario hace ya quince años, asegura que no deja de molestarles con mensajes en la citada red social.

Además, Ithaisa, en este sentido, señala que no quiere saber de denuncias. "No tengo tiempo -dice la madre de Yéremi. ¿Ustedes creen que si no me han hecho caso con el presunto asesino de mi hijo que está en la calle, me van hacer caso con este pirado?". Según comenta, se trata de un hombre que viene de Tenerife que en sus redes dice que viene "a Gran Canaria a pedir una prueba de ADN".

Desde que Suárez publicó en Facebook el incidente, el hombre no ha aparecido más en su vida “seguramente alguien de su familia le ha dicho que lo que estaba haciendo no está bien y ha dejado de molestarnos”.