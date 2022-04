Una joven ha acusado hoy en el juicio a un antiguo amigo suyo de haberla violado cuando estaba "inconsciente" por el consumo de alcohol en Palma. La mujer ha declarado que había pasado la noche de fiesta con el acusado y dos amigos más y acabaron en el domicilio de él. "Me quedé inconsciente, no sé qué hizo conmigo", ha explicado la chica. Según ha contado, despertó desnuda y con restos de semen en los genitales. El acusado, para quien la fiscalía reclama una condena de seis años de prisión por abuso sexual, ha negado los cargos. El hombre alega que su ADN apareció en la ropa interior de la denunciante porque había mantenido relaciones sexuales consentidas con ella en los días anteriores.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2018. La joven y el acusado han coincidido en señalar que ambos estuvieron de fiesta aquella madrugada con la novia de él y otro chico en varios locales de copas de la zona del Paseo Marítimo de Palma. La fiesta acabó en el domicilio del hombre, donde los cuatro siguieron bebiendo durante algunas horas más. "Empecé a perder el conocimiento. Lo último que recuerdo es que me dijeron que me quedara a dormir. Me desperté totalmente desnuda. Al vestirme me di cuenta de que tenía semen. Yo estaba inconsciente. No sé qué pasó, no sé qué hizo conmigo", ha narrado la denunciante ante el tribunal.

La víctima regresó ese mismo día a Madrid, donde presentó una denuncia. Durante la investigación, se comprobó que en su ropa interior había restos de ADN del acusado. El sospecho ha atribuido esta circunstancia a las relaciones sexuales consentidas que mantuvo con la joven unos días antes. Según su versión, ambos habían tenido varios encuentros a espaldas de su pareja, declaración que ella ha desmentido. Sobre lo ocurrido aquella noche, el hombre ha negado haber violado a la víctima. "Mi pareja la acostó en el cuarto de invitados y nosotros nos fuimos a nuestra habitación. Solo me levanté un minuto para dar tres caladas a un cigarrillo", ha afirmado.