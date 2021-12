La mujer de 78 años fallecida en su domicilio de Portopí, en Palma. podría haber muerto hace varios días. En su domicilio no había ningún punto caliente y el humo permanecía acumulado al encontrarse las puertas y ventanas completamente cerradas. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el óbito se produjo de manera accidental, por intoxicación al inhalar el humo, al incendiarse el colchón cuando la víctima fumaba en la cama.

El incendio ha ocurrido sobre las diez de la mañana de este martes en el bajo B del número 15 de la calle Vista Alegre de Palma, en Portopí. La mujer, Josefina, tenía contratado un servicio de teleasistencia de la Cruz Roja. Una voluntaria ha acudido al domicilio y, al no contestarle a los reiterados toques de timbre, ha optado por abrir la puerta con la llave que le habían proporcionado. Una espesa humareda ha salido al exterior y el acceso se antojaba imposible.

"He tratado de entrar en la casa, me he puesto una chaqueta en la cara, pero no había manera", ha indicado el limpiador de la escalera. La asistente de la Cruz Roja le había pedido ayuda, pero sus esfuerzos han resultado vanos.

Tras avisar a los servicios de emergencia, efectivos de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local de Palma han acudido con celeridad. Los agentes se encontraban en las inmediaciones y, al ir equipados con un sistema de respiración autónoma, han podido acceder a la vivienda para socorrer a la víctima. Los funcionarios han sacado a la mujer y le han empezado a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero ya no tenía pulso.

Asimismo, una dotación de Gombers de Palma, procedente del parque de sa Teulera, se ha desplazado hasta el lugar del siniestro. Los servicios de extinción no han encontrado fuego alguno en el inmueble y no han tenido que utilizar las mangueras. De hecho no había ningún punto caliente en el interior del domicilio. Su labor se ha limitado a abrir puertas y ventanas y a colocar potentes ventiladores para disipar la gran cantidad de humo acumulado en la vivienda.

Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut se han desplazado hasta el inmueble a bordo de una UVI móvil. Los facultativos han realizado a la mujer maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Al no responder en ningún momento a los estímulos, el personal sanitario ha certificado su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional se han encargado de investigar las circunstancias que han rodeado el fallecimiento de la mujer. Los funcionarios del Grupo de Homicidios no han encontrado señales de violencia y los especialistas de Policía Científica han recogido vestigios del incendio. La reconstrucción de la causa del siniestro apunta a que la muerte de la mujer se produjo de manera accidental.

El cadáver de la víctima ha sido encontrado a unos metros de la cama. Al parecer, la víctima se habría despertado después de percatarse del incendio. La intoxicación al inhalar el monóxido de carbono del humo le habría hecho desplomarse poco después.

Los servicios funerarios han trasladado el cuerpo de la mujer de 78 años hasta el Instituto de Medicina Legal de Palma para realizarle la autopsia. El informe forense tratará de determinar la causa de la muerte y cuándo se produjo el fallecimiento. No obstante, los indicios apuntan a que el óbito habría ocurrido un tiempo antes, quizás unos días, de encontrar el cadáver en la vivienda.