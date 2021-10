Zaragoza casi tuvo que parar este martes, por segundo día consecutivo, los Pilares. Una joven estuvo a punto de ser agredida sexualmente por un chico de 19 años y otro menor de edad que la asaltaron cuando caminaba por la calle Boggiero y que, incluso, llegaron a esgrimir un navaja para intimidarle. Consiguió zafarse de ellos y llamar a la Policía, que acabó deteniéndolos.

La agresión sexual, que por fortuna quedó en una tentativa con amenazas, tuvo lugar sobre las 01.30 horas del pasado lunes en el zaragozano barrio de El Gancho. Una joven que caminaba por la calle Boggiero vio como unos chicos se acercaban hacia ella y, de forma sorpresiva, uno sacaba el arma blanca mientras el otro la trataba de acorralar para, tal y como verbalizó, mantener relaciones sexuales. Ella gritó y salió corriendo mientras llamaba a la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía para pedir ayuda. Los sospechosos hicieron lo propio, pero no pudieron ir muy lejos porque la chica se fijó en la chaquetilla del chándal que uno de los asaltantes llevaba.

Rápidamente el aviso fue recibido por la diferentes patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón activadas en el dispositivo especial durante estas atípicas fiestas y por la sala del 092 de la Policía Local, que localizaron y detuvieron a los dos jóvenes. El arresto se produjo en las proximidades, en la calle Conde Aranda. Se trata de un joven de 19 años, identificado como Y. E. T y de origen marroquí, y de un menor. Ambos fueron detenidos de forma inmediata.

De manera paralela, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón continúa investigando la denuncia interpuesta por una joven que aseguró ante los agentes haber sufrido una agresión sexual en las inmediaciones de la discoteca Supernova, junto a la ribera del Ebro. Al cierre de la edición en papel de este diario, el supuesto autor de esta agresión sexual no había sido detenido. Fundamentales van a ser las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de determinar cómo ocurrieron los hechos puestos en conocimiento por la joven.

'No es no'

No es la primera vez que las Fiestas del Pilar se paran en repulsa por una agresión sexual. En 2020, debido a la pandemia del covid no hubo ningún tipo de celebración y por ende ninguna denuncia aparejada a estos festejos, pero sí las hubo el año anterior. Una mujer denunció que un hombre, al que conocía con anterioridad, iba con otros que le obligaron a hacer dos felaciones en el ferial de Valdespartera. Pero no fue la única, ya que otra joven denunció a un amigo por abusado sexualmente de ella en el interior de un taxi cuando regresaba a casa desde el mismo lugar que la anterior.

Zaragoza cuenta con seis puntos violeta repartidos en diferentes zonas de la ciudad durante estos Pilares. Este servicio da asesoramiento y apoyo tanto a las víctimas de abusos o agresiones sexuales, como a posibles testigos que hayan visto una situación así y quieran denunciarla. Están repartidos por toda la ciudad: en la Federación de Barrios de Zaragoza, el pabellón Príncipe Felipe, el Recinto Ferial, la Sala Multiusos, el Jardín de Invierno y la Noria Siria.