Alejando Ortiz, padre de Malén, la adolescente que desapareció en Santa Ponça hace siete años, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que carga contra los responsables de la búsqueda de su hija, desde una Delegación del Gobierno “desalmada”, a un equipo de la Guardia Civil “que se dejaron engañar” y una fiscal que “si hubiera perdido su perro o su gato hubiera puesto un poco más de empeño”.

En el vídeo, publicado el día en que la joven desaparecida hubiera cumplido 22 años, Alejandro Ortiz recuerda que aquel 28 de octubre de 1998, cuando nació su hija, fue “probablemente uno de los días más felices de mi vida”

“Hoy hace siete años festejamos sus quince años, y apenas un mes después, el 2 de diciembre, a la salida de la escuela, se cruzó con alguien, seguramente un conocido de Calvià, y tuvo un desenlace trágico”. Según Ortiz, “primero le arrebató la libertad y luego le arrebató la vida”, relata Ortiz.

El padre de la joven prosigue: “Pero la mala suerte de Malén no acabó ahí. tuvo la doble mala suerte de coincidir con una Delegación del Gobierno desalmada, sin corazón (...) y un equipo de búsqueda que fue un desastre. Se dejaron mentir, se dejaron ocultar pruebas. La gente que me dijeron que señalara les mintió en la cara y no se dieron cuenta de nada, y la Guardia Civil faltó a la verdad en mis declaraciones”.

Ortiz señala también a la fiscal del caso: “Si hubiera perdido su perro o su gato probablemente hubiera puesto un poco m´sa de empeño”.

El padre de la joven termina su alocución pidiendo “que se cambie la fiscal y el equipo de búsqueda, porque perdieron la oportunidad de encontrar el cuerpo de mi hija”.

Para esta tarde hay convocada una concentración en recuerdo de Malén, el día que hubiera cumplido 22 años. Será a las cinco en el pinar de Santa Ponça , el lugar en el que fue vista por última vez.