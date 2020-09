El pasado miércoles unos turistas que estaban pasando la tarde en Cala Blanca, en Andratx, se encontraron con una desagradable sorpresa: un ladrón les había roto la ventanilla de su coche de alquiler y se había llevado un bolso en el que había un teléfono móvil. El caso es que la dueña del teléfono tenía activada una aplicación para localizarlo, y descubre que estaba en el aparcamiento del club de tenis de Costa de la Calma. Y allá que se van. Cuando el ladrón se vio sorprendido, intentó marcharse , pero los turistas bloquearon el coche con el hombre dentro hasta que llegaron al lugar dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Local de Calvià. Lo arrestaron y la turista pudo recuperar su móvil. El ladrón resultó ser un auténtico dinosaurio, un delincuente de 70 años con decenas de arrestos a lo largo de las últimas cuatro décadas. Ya debería ir pensando en jubilarse.

Una peli de acción

Los vecinos de la calle Gumersindo, en Palma, se vieron sobresaltados el jueves por la tarde con una escena de película. Un conductor que se había escapado de la Guardia Civil y había protagonizado una persecución a gran velocidad terminó estampándose contra dos vehículos aparcados. Los guardias que le seguían se acercaron pistola en mano al tiempo que le conminaban a gritos a que saliera del coche y se tirara al suelo. Muchos residentes, que habían salido a sus balcones alertados por las sirenas del coche patrulla y el ruido del accidente, tomaron fotos y grabaron vídeos, hasta que los mismos guardias civiles tuvieron que pedirles a gritos que un poquito de por favor, que dejaran de grabarles.

Los hiperactivos de jefatura

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional están que se salen. El jueves de la semana pasada desarticularon una gran organización de tráfico de marihuana que operaba bajo la tapadera de una asociación cannábica. Al día siguiente sorprendieron a dos narcos en plena transacción y les pillaron tres kilos de hachís. El lunes pasado desmantelaron un punto de venta de marihuana en es Secar de la Real e intervinieron 25 kilos de droga. Y el jueves realizaron una gran operación en la zona de Pere Garau, en la que decomisaron varios kilos de hachís y marihuana y 200.000 euros al clan de la Brígida. Resulta difícil seguirles el ritmo.

Coche al agua

Un coche que el jueves por la tarde circulaba por la carretera de es Murterar se salió de la vía y acabó en la zona inundada de la albufera. El agua no llegaba a cubrir el vehículo, pero el ocupante, un hombre de sesenta años, no podía salir. Dotaciones de los Bombers del parque de Alcúdia acudieron con urgencia al lugar y le rescataron. El hombre no sufrió lesiones graves, pero seguramente la espera se le hizo muy larga.

Patinete a la fuga

El pasado lunes a las siete de la mañana una mujer de 45 años que cruzaba por el paso de peatones de la Plaza de España de Palma fue atropellada por un patinete que circulaba por la calzada –algo prohibido– y se saltó el semáforo en rojo. El usuario del patinete cayó al suelo, pero se incorporó rápidamente y se dio a la fuga sin prestar atención a la arrollada, que resultó herida. La Policía Local ha abierto una investigación y está examinando las cámaras de la zona para tratar de localizar al infractor.