Íñigo Cerdà Dezcallar: "La muerte de Fátima en una operación estética nos unió contra el intrusismo"

La sociedad médica que encabeza pugna para que este tipo de intervenciones quirúrgicas sean realizadas con las mayores condiciones de seguridad y trata de erradicar que médicos sin la formación adecuada expongan a riesgos elevados a los pacientes en este tipo de operaciones.

La operación de cirugía estética que le costó la vida a Fátima Cherkaoui, el 6 de marzo de 2017, marcó el surgimiento de la Sociedad Balear de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SBCPRE). A raíz de este trágico punto de inflexión, el doctor Íñigo Cerdà (Palma, 1956) encabezó esta cruzada contra el intrusismo y la publicidad engañosa tras la que se ocultan profesionales sin la formación adecuada. Y en el peor de los casos puede conllevar consecuencias fatales.

P ¿Cómo influyó a los cirujanos plásticos la muerte de Fátima Cherkaoui en una liposucción?

R Nos llamó mucho la atención que un médico general, sin ningún tipo de especialización, practicó una operación muy delicada. La consecuencia de la muerte de la paciente fue la que aglutinó a los cirujanos plásticos de las islas en la Sociedad Balear de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SBCPRE).

P ¿Cuales fueron los principios con los que nació esta nueva sociedad?

R La Sociedad balear de cirugía plástica nació con la intención de combatir el intrusismo, la mala praxis y la publicidad deshonesta. Cada uno de nosotros analizó individualmente el caso de Fátima. Miramos en el registro del Colegio de Médicos de Balears si el facultativo que la operó tenía algún tipo de titulación para hacer esa intervención quirúrgica tan delicada. Comprobamos que esta persona solo tenía la titulación de médico general.

P Aunque este caso está en los tribunales ¿puede decir si el médico que la operó estaba cualificada o no para esa intervención?

R Sabemos que no es especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Entre sus competencias está la liposucción, que se practica en un quirófano con un anestesista presente. Como sociedad no podemos juzgar los hechos concretos.del caso. No tenemos ningún dato fiable excepto la titulación de este señor, que es solo de medicina general. No consta que tenga ningún otro título de una especialidad médica homologado en Europa, que es el que sirve.

P ¿Cuántas operaciones de cirugía plástica se hacen en Balears por profesionales que no tienen la titulación adecuada?

R Si aglutinamos a todas las personas que se someten a este tipo de operaciones en Balears, calculamos que en torno a un 70% de los profesionales que las realizan ,tirando por lo bajo, no tiene ninguna titulación homologada por el Ministerio de Educación.

P ¿Cuántos casos hay de mala praxis en este tipo de operaciones?

RNosotros insistimos en que cualquier persona que se somete a una operación de estética, de la cual nosotros somos garantes por titulación, debería informarse de que cualificación tiene el profesional que les va a operar. De este modo, las demandas por intrusismo y mala praxis serían mucho mayores. La población en general asocia el hecho de ser médico a una espada que le permite luchar en cualquier frente. Esto puede ocurrí en el Tercer Mundo. Aquí no tiene sentido que un cirujano plástico opere unas cataratas. Hay especialidades y para eso están reguladas.

P Muchos de estos profesionales sin la titulación adecuada y determinadas clínicas utilizan un publicidad muy agresiva para captar clientes. ¿Suele ser también engañosa?

R Hay un montón. La Sociedad está luchando en esta vía, en la que contamos con el apoyo del Colegio de Médicos. Está tipificado en el código deontológico como una infracción el publicitar algo para lo que no estás cualificado. También se incluye en esto vender un producto ilusorio o de color rosa. Intervenciones sin cicatrices o sin anestesia solo buscan el mercantilismo.

P Esto ya sería denunciable.

R Es el único resorte que tenemos para luchar contra esta lacra de gente que vende cosas con las que puede hacer mucho daño. el Colegio de Médicos ya ha amonestado a facultativos que se publicitaban con titulaciones no existentes. Primero hay una amonestación y, si persiste, hay sanciones administrativas como retirar temporalmente la colegiación.

P Muchas clínicas utilizan eufemismos para camuflar la falta de titulación adecuada de las personas que les va a operar.

R Hay gente que utiliza conceptos como cosmética, ginecoestética, oculoplástica relacionadas con diferentes especialidades en un sentido muy mercantilista. Esto lleva a que nos metan a todos en un mismo saco. No es así y no lo ha sido nunca.

P La liposucción mortal de Fátima paralizó muchas operaciones estéticas ¿qué debe hacer un paciente para operarse con seguridad?.

R La muerte de Fátima causó estragos al 100% de los cirujanos. Nos metieron a todos en el mismo saco. Lo más aconsejable a alguien que se vaya a operar es que se meta en la página del Colegio de Médicos comib.com, en la nuestra sbcpre.com o en la sociedad nacional secpre.org para verificar la titulación del cirujano.