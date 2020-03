Extinguido el incendio de s'Albufera

El Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha dado por extinguido poco antes de las cuatro de la mañana el incendio declarado en la tarde de ayer en s'Albufera. Las llamas han arrasado 16 hectáreas de cañizo.



El incendio se inició a las 18.06 horas en el Camí de sa Figuereta, en la finca de Son Claret, un lugar llano cubierto de cañas, una vegetación altamente inflamable, por lo que el fuego se propagó a toda velocidad, lo que desató la alarma entre los vecinos del lugar al ser un incendio con llamas altas y espectaculares, "espantoso", según lo definieron Bombers.



Al lugar se desplazaron de inmediato todo el parque de Bombers de Alcúdia y la mitad del personal de Inca, un sargento y dos técnicos, así como diez brigadistas del Ibanat con dos autobombas, a quienes acompañaban un capataz general y dos técnicos. También se sumaron a las labores de extinción efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de Muro. Al haberse producido el fuego de noche, los medios aéreos no pudieron actuar.



La rapidez con la que extendió el fuego llevó al Ibanat a declarar sobre las 20.20 horas el nivel 1, al haber casas de campo en los alrededores. De hecho, poco después, ya entrada la noche, las llamas afectaron a uno de estos inmuebles, si bien no hubo personas perjudicadas. Se da la circunstancia de que efectivos de la Policía y la Guardia Civil tuvieron que adentrarse poco antes entre estas casas de la zona para buscar a una persona a quien los vecinos no lograban encontrar.



Los bomberos, tras horas de intenso trabajo, consiguieron estabilizar las llamas a las tres de la mañana de este lunes. Finalmente, se daba por extinguido una hora después, sobre las cuatro de la mañana. El fuego ha arrasado 16 hectáreas de cañizo, según ha explicado el Institut balear de la Natura.