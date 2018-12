El conductor fugado tras un accidente mortal en la carretera de Manacor: "No me acuerdo de nada"

El joven de 30 años que esta madrugada ha huido tras causar un accidente mortal en la carretera de Manacor ha asegurada que no recuerda lo ocurrido. "No me acuerdo de nada", ha declarado el sospechoso a los investigadores de la Guardia Civil, que lo han localizado e interrogado horas después del siniestro en el que ha fallecido un hombre de 51 años. El joven ha dado positivo en la prueba de alcoholemia a la que ha sido sometido. Los agentes imputan al acusado delitos contra la seguridad vial y de omisión del deber de socorro, ya que no ha dado aviso del accidente. Ha quedado en libertad a la espera de que el juzgado lo cite a declarar.

El coche que conducía el acusado, un Ford Focus, ha colisionado por alcance de madrugada con un cuadriciclo en el kilómetro 12 de la carretera MA-15, en las cuestas de Xorrigo. El sospechoso se ha apeado tras el choque y se ha marchado del lugar sin alertar de lo ocurrido. El siniestro no ha sido descubierto hasta que varios vehículos se han estrallado en el mismo lugar por la presencia de los dos automóviles en la calzada.

Cuando la Guardia Civil y los servicios sanitarios han llegado al lugar han comprobado que el conductor del Ford Focus había huido y que el piloto del cuadriciclo había fallecido. Los agentes han llevado a cabo varias gestiones para dar con el fugitivo, que ha sido localizado pasadas las nueve de la mañana.

El acusado, un joven de 30 años, ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para ser interrogado en calidad de investigado por delitos contra la seguridad vial y de omisión del deber de socorro. "No recuerdo nada", se ha limitado a decir el sospechoso. Los agentes han decidido ponerlo en libertad y remitir su informe al juzgado para que adopte las medidas que considere oportunas.