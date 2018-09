Dos heridos al chocar el tren de Manacor en la Estación Intermodal

Disculpas en Twitter

1/2 SFM vol traslladar les seves més sinceres disculpes a tots els viatgers que s'han vist afectats per l'incident ocorregut al tren Manacor-Palma de les 8.23 a la seva arribada a l'Estació Intermodal. „ SFM (@sferroviarism) 12 de septiembre de 2018

El, repleto de pasajeros,al llegar a. Como consecuencia del choque,(SFM) pidió disculpas a los viajeros y anunció la apertura de unaLos hechos tuvieron lugar a las 8.23 de ayer cuando elllegó a la Estación Intermodal de Palma.y el convoy, con casi trescientos pasajeros a bordo, chocó contra el tope situado al final de la vía número ocho.Dos mujeres resultaron heridas con contusiones leves. A una de ellas, en, se le bloqueó el dispositivo después del impacto. Debido al nerviosismo, se mostraba. Además se quejaba de. Empleados de SFM le ayudaron a reactivarla.En primer término,de la estación se desplazó hasta el tren para comprobar de primera mano que no se hubieran producido víctimas graves en el accidente.Ademásse quejó de un, como consecuencia de un golpe recibido al impactar el convoy contra el tope.El tren de Manacor iba. Además de que era uno de los primeros convoyes de la jornada, coincidía con la. En torno aDesde la Estación Intermodal se dio aviso alpara comunicar el incidente. Asistencias sanitarias delacudieron al lugar para atender a las dos pasajeras que habían sufrido lesiones leves por el impacto.Los facultativos atendieron 'in situ' a las dos afectadas con traumatismos de carácter leve. No obstante, las dos víctimaspara que fueran exploradas y descartar alguna otra lesión de mayor gravedad.Asimismo, agentes de lase desplazaron también hasta la Estación Intermodal de Palma para averiguar el alcance del incidente. Los funcionarios comprobaron que no habían resultado afectados graves en el siniestro.Poco después de producirse el accidente,, a través de supidióque viajaban en el tren y puso a su disposición un punto de información para facilitar laAsimismo, SFM anunció quepara determinar si el impacto contra el tope por una frenada tardía del tren de Manacor se debió a unPese a la gran afluencia de pasajeros que se registró ayer, el choque del tren de Manacor contra el tope de la vía de la Estación Intermodal de Palma. Los horarios de salida y de llegada se cumplieron sin mayores problemas.En torno al mediodía,de la Estación Intermodal, donde había impactado el tren de Manacor, para comprobar si este había resultado dañado después de que el convoy colisionara contra él, con la gran inercia que arrastraba consigo.