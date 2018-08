Acuchillan en Ibiza al hijo del presidente de Asaja de Zamora

El presidente de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Abricultores) en Zamora,, ha enviado en las últimas horas un audio de WhatsApp en el que explicaba

En dicho mensaje dice: "Mi hijo está en Ibiza, salió de trabajar a las cuatro de la mañana y le han entretenido unos negros y le han robado las tarjetas de crédito y él entonces se ha intentado defender. Entonces han aparecido ocho negros más y le han acuchillado. Las chismas no son graves. Ha ido a la policía a poner la denuncia y no le han hecho ni puñetero caso. Allí en Ibiza está gobernando Podemos con el PSOE, para que luego digan que somos fascistas. Le han dicho que vaya a la Guardia Civil. Él está super cabreado y como él dice es como para hacernos racistas. Yo ahora voy a ser el primer racista. No quiero a ningún negro en mi país porque lo único que están trayendo es chusma, y está demostrado con este caso. Me ha tocado a mi la china, espero que a ellos les toque también un poco a ellos. Mi hijo se siente desprotegido. Un español allí (en Ibiza) es una puta mierda ante esos putos negros, se sienten desprotegidos. Estoy hasta los cojones de ellos y no hay derecho, es para armarla. No quiero a ninguno en mi país, ni buenos ni malos. Que se vayan a tomar por culo todos".

Al parecer este audio fue enviado en el momento en el que Medina tuvo noticias de la agresión de su hijo. En ese mismo mensaje pide que se reenvíe al mayor número de personas posibles. Y al final se ha hecho viral.

El presidente provincial de Asaja ha pedido hoy disculpas por las declaraciones racistas. Ha declarado a la Agencia Efe que se arrepiente del mensaje de voz que ha difundido, del que ha asegurado: "Me he pasado", tras lo que ha insistido en que no pensaba lo que decía, ya que en el audio de minuto y medio se debió a "un calentón" del momento porque habían atracado y agredido a su hijo en Ibiza de madrugada.

Ha explicado que cuando realizó ese comentario no pensó tampoco que podía perjudicar a la asociación agraria Asaja al ser su máximo responsable en Zamora.