¿Y si gano?

Déjame contarte un secreto de primera hora de la mañana: servidora es una fiel seguidora del ritual de encender la televisión mientras me preparo mi segundo café. ¿El problema? A menudo me encuentro bombardeada por un aluvión de malas noticias que podrían descolocar hasta al más pintado. Pero ¡oh sorpresa! Esta semana, al sintonizar el informativo, me encontré con una noticia que me sacó una sonrisa de oreja a oreja: ¡el roscón de Pasapalabra tiene un flamante ganador! Oscar Díaz se ha llevado a casa la impresionante suma de 1.816.000 euros. ¡Wow!

Ahí estaba yo, dejando volar mi imaginación: ¿qué haría yo con todo ese dinero? Claro, aparte de cubrir esos pequeños agujerillos financieros y saldar la hipoteca de una vez por todas, mi mente se lanzaría de cabeza al placer de vivir. Hablo de esos pequeños grandes momentos que llenan el corazón: viajes a lugares exóticos, cenas con amigos al caer el sol, mañanas llenas de risas en la piscina y, por supuesto, desayunos en la cama que hacen que cada día sea una fiesta.

Si lo pensamos bien, la mayoría de nosotros, el 99.9% para ser exactos, cuando nos encontramos con una fortuna como esa, optamos por las cosas simples y sinceras. Sí, puede que haya quien sueñe con un cochazo último modelo, pero en el fondo, lo que realmente nos hace felices son esos pequeños detalles que nos conectan con nuestros seres queridos y nos llenan de alegría. Ya lo dicen los expertos la conexión es imprescindible para una vida feliz.

Y justo cuando pensaba que mi corazón no podía estar más conmovido, me topé con las palabras de Oscar al ser preguntado sobre sus planes con el premio: «Darle tiempo a mi mujer. Sí, tiempo. Le debo mucho tiempo.» Ahí sí, se me escapó una lagrimita de emoción.

Pero vamos, basta de lágrimas. Ahora es momento de sumergirnos en la locura de una semana llena de eventos emocionantes. Prepárate, porque esto no ha hecho más que empezar.

1 Opening PuroBeach

La famosa e icónica Season Opening de PuroBeach Palma, el primero de toda la cadena y donde nació el grupo Puro, ofreció a sus amigos y clientes una fiesta que, año tras año, se ha convertido en el evento imprescindible del calendario.

Como la proa de un barco navegando por el mar, los invitados se sumergieron en una celebración que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con una ambientación espectacular a cargo de DJ, música en vivo, performances y una selección exquisita de la gastronomía característica de este beach club.

Quedáis cordialmente invitados a sumaros a estas magníficas fiestas y vivir la experiencia PuroBeach en todo su esplendor.

2 Al encuentro de la belleza

La Dra. Lía Fabiano ha sido la mente maestra detrás de un brunch de belleza que tuvo lugar en el idílico hotel Nobis de Palma. En un ambiente íntimo y elegante, la Dra. Fabiano presentó la última línea de cuidado exclusivo para los labios que estará disponible en su clínica. Se trata de la firma Mónika Heiligmann, una firma dedicada en cuerpo y alma al cuidado de una zona que a menudo pasa desapercibida para muchos.

Creada en 2023, esta línea se destaca por sus fórmulas vanguardistas que combinan lo mejor de la naturaleza y la biotecnología de última generación. El Lip Atelier fusiona la estética parisina con la inconfundible elegancia de su creadora, Monika Heiligmann.

Durante el evento, Heiligmann compartió con nosotros el viaje que la llevó a encontrar la fórmula perfecta de cuidado, superando las dudas iniciales de aquellos que no creían posible una cosmética exclusiva para los labios.

Los aproximadamente veinte invitados que asistieron al encuentro tuvieron la oportunidad de probar en el momento las fórmulas de cuidado labial, las cuales se absorben instantáneamente y, como nos explicó Heiligmann, penetran hasta las capas más profundas para hidratar, mejorar la microcirculación y estimular la producción de colágeno.

3 Día de la cuestación AECC

Llegó ese segundo jueves de mayo, un día marcado en rojo en nuestros corazones por la tradicional cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Más de un centenar de socios, voluntarios y pacientes se unen en esta noble labor de recaudar fondos para la investigación oncológica y brindar apoyo a aquellos que luchan contra la enfermedad, así como a sus familias.

Es importante recordar que con muy poco podemos hacer una gran diferencia. De hecho, me gustaría compartir mi experiencia como voluntaria en una de esas mesas. Es muy triste ver cómo algunos pasan de largo, otros observan con una distancia atronadora, aunque por suerte siempre llegan a la mesa personas amables y solidarias. Sin embargo, no podemos olvidar que el cáncer es un problema que nos concierne a todos como sociedad. Nos puede afectar a cada uno de nosotros, sin importar la edad o el género.

Desde aquí, quiero hacer un llamado a la colaboración. No se necesita mucho, solo 1 euro puede marcar la diferencia. Recordemos que cada pequeño gesto cuenta en esta lucha tan importante. Juntos, podemos hacer frente al cáncer y brindar esperanza a quienes lo padecen.

4 Recuerdos en el Museo del Calzado

Bajo el sugestivo nombre de Leather Factory Shop, el Museo del Calzado de Inca, dirigido actualmente por Sebastián Mascaró, nos deleitó con una exposición que nos transportó a través de la apasionante historia de la marroquinería y la confección en piel.

Esta muestra no solo nos invita a apreciar la importancia vital que tuvo la industria del cuero en la comarca, sino que también nos sumerge en un viaje a través del rico tejido cultural de la región.

Entre los asistentes a la inauguración, estuvieron más de un centenar de personas, entre ellas autoridades, miembros de la sociedad civil y algunos protagonistas de esta historia viva, como Julia Morales. Julia, una artesana que durante los años 60 dedicó su talento a trabajar la piel, específicamente en la elaboración de guantes, se emocionó al encontrarse frente a una fotografía suya de dos metros que fue toda una sorpresa para ella y emocionante para quienes pudimos ver su sonrisa de satisfacción.

Os animo a visitar esta maravillosa exposición, que nos invita a sumergirnos en el fascinante mundo de la marroquinería y a descubrir los tesoros que forman parte de la historia de la ciudad de Inca. ¡No os la perdáis!

5 X-Tant

Este mes, que rebosa de fragancias florales, también nos brinda la cita ineludible con el encuentro de artesanos textiles X-Tant, que bajo el evocador tema Raíces, reunió a 79 creadores artesanos de 72 países en escenarios de ensueño como el palacio Can Vivot o el museo de arte contemporáneo Es Baluard.

Este evento, creado y organizado con amor por Kavita Parmar y Marcella Echavarría, definen el título de esta edición como «las raíces que son los hilos comunes que nos unen», en una sociedad que anhela más que nunca sentirse conectada.

Entre los artesanos llegados de diferentes rincones del mundo, tuvimos el privilegio de conversar con Remigio Mestas, quien, desde Oaxaca, México, ha traído consigo una magnífica colección de prendas elaboradas por indígenas locales, a quienes cuida y respeta con todo su corazón. Mestas ha dejado su huella en la última colección de Dior Crucero 2024, guiando las creaciones de su lugar de nacimiento y dignificando el trabajo de los pueblos originarios de Oaxaca.

También tuvimos el placer de conocer a Zulema Liliana Gutiérrez, una hábil artesana proveniente de Catamarca, Argentina, quien nos maravilló con sus exquisitos ponchos elaborados en vicuña, cuyo tacto es tan suave como la seda misma.

En esta quinta edición, las actividades se multiplicaron con conferencias sobre las técnicas de trabajo de los participantes, talleres de artesanía y exposiciones artísticas. ¡Una cita que esperamos con ansias el próximo año para seguir celebrando juntos la magia de la creatividad y la artesanía!

6 Mallorca Live Festival

La cuenta atrás para el próximo Mallorca Live Festival, el festival de festivales de Baleares ha comenzado oficialmente. Una serie de actividades paralelas han marcado el inicio de este evento que se ha convertido en uno de los más importantes de toda Europa.

Desde su ambicioso plan de movilidad, elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Calvià y la Conselleria de Transportes, hasta la nueva y exclusiva área Premium, el festival promete una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

El plan de movilidad garantiza que desde cualquier rincón de la isla se pueda llegar fácilmente a los diferentes conciertos durante los tres días del evento, sin tener que preocuparse por el transporte, la movilidad o los accesos. ¡Todo está pensado para disfrutar al máximo!

Y hablando de novedades, la presentación de la nueva área Premium tuvo lugar en la impresionante galería de arte contemporáneo Gallery Red.

La nueva área tendrá una capacidad para 350 personas, y ofrece palcos que brindan la mejor visibilidad del recinto, además de una experiencia gastronómica y mucho más. Una verdadera delicia para los sentidos.

Así que prepárate para vivir tres días de música, diversión y experiencias inolvidables en el Mallorca Live Festival. ¡No te lo pierdas!