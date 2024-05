"Hay notas de suicidio en las que se señala como motivo un exceso de aburrimiento"

Josefa Ros Velasco (Murcia, 1987) es experta en estudios de aburrimiento, creadora de la única asociación mundial para el estudio del tedio y directora del proyecto "Pre-Bored" para su prevención en residencias de mayores. La filósofa e investigadora murciana lleva ya más de una década estudiando el sopor que produce realizar ciertas actividades o la falta de ellas y cuatro especializándose en lo que este fenómeno supone para la tercera edad.

¿Qué es el aburrimiento?

Es un estado que experimentamos a través del dolor o el malestar que cumple una función: mandarte la señal de que estás inmerso en una situación o actividad que para ti no tiene suficiente valor o significado. El aburrimiento en ese deseo de dejar de experimentar dolor, te obliga a tener que cambiar, a moverte, y como muchos otros estados negativos, tal es el miedo, se puede experimentar de forma funcional o disfuncional. Yo estudio el segundo, es decir, cuando sentimos hastío pero no podemos introducir el cambio que haga que la situación mejore. Te quedas atrapado en ese dolor y te frustras, lo que genera un estado de ansiedad, estrés, y sufrimiento por sentir que estás desperdiciando tu tiempo pero no puedes hacer nada para dejar de sufrir.

¿Cuándo puede llevar a una enfermedad?

Cuando el nivel de aburrimiento disfuncional, normalmente sumado a más aspectos como la soledad, alcanza unos niveles tan altos que conduce a la depresión, la experimentación de pensamientos suicidas, la desmotivación constante… El problema que tiene este aburrimiento es que lleva a estados depresivos, de frustración extrema, de ansiedad, de estrés. Imagínate estar aguantando algo que te aburre mortalmente constantemente todos los días.

¿Cuáles son las consecuencias de ese aburrimiento?

Lo peor que puede pasar es que la persona acabe reaccionando de manera explosiva frente una situación de aburrimiento disfuncional que se ha cronificado en el tiempo poniéndole fin a la vida misma. Es un caso que existe y que desgraciadamente no se ve únicamente en la literatura o en las películas. Se han estudiado notas de suicidio en las que no se expresa "estoy cansado" o triste, sino estoy aburrido, hasta el punto de haber superado todos los límites y considerar como única opción la muerte. Pero existen muchas reacciones muy perjudiciales; hay quien utiliza como vía de escape las adicciones y da rienda suelta a las drogas o el alcohol para evitarlo.

Hay quien dice que del aburrimiento nace la creatividad…

No, esa creencia es una falsedad palmaria: ni te ayuda a reflexionar contigo mismo, ni a pensar, ni nada. En esos casos estás invirtiendo tu tiempo en conocerte y en crear tu catálogo de opciones a las que echar mano en caso de aburrirte, pero mientras tanto no lo estás haciendo.

¿Usted se aburre?

Pues claro (ríe), como todo el mundo, pero no lo hago disfuncionalmente, desde luego, si no sería ya el colmo de los colmos. Pero claro que me aburro de vez en cuando, es imposible no hacerlo, nadie esta libre de ir a ver una película al cine que le provoca sopor, o de tener un amigo que te cuenta siempre lo mismo, de las salas de espera, de hacer la compra…

¿Qué le provoca aburrimiento?

Las conferencias, me aburren muchísimo. Darlas me apasiona pero escucha a otros darlas me desespera; para mí supone un gasto energético a nivel cerebral muy superior a la recompensa que siento que voy a obtener y por tanto ahí surge el aburrimiento y el sentimiento de estar perdiendo el tiempo. Y la política española también me aburre mucho, porque parece que ni hacia delante ni hacia atrás. Es un panorama que también me hace sentir una pérdida de tiempo.

¿Algunos consejos para combatir el aburrimiento?

Conocerte muy bien, lanzarse a probar cosas sin miedo para crear un catálogo de opciones de las que luego echar mano cuando surjan los momentos incómodos. Es un poco hacer el ejercicio interno de saber qué me gusta y qué no, para no deglutir como si fuésemos máquinas lo que se nos ponga por delante porque sí.

¿Alguna vez le han hecho sentir que estudiar el aburrimiento era precisamente una pérdida de tiempo?

Han intentado que me sienta así, sí, pero para mí es algo que realmente tiene muchísimo significado y muchísimo valor. Fue sobre todo durante la primera fase de mi proyecto. Cuando lo puse en marcha tuve que pelear para darle visibilización porque la cuestión del aburrimiento no se había estudiado nunca en términos científicos en nuestro país y menos aún desde la perspectiva del mismo como problema. Había quien lo consideraba una tontería. Y ahora todavía me encuentro de vez en cuando a gente que me pregunta: ¿no te parece que hay cosas más importantes? Y yo, desde la honestidad, respondo que probablemente sí, pero mi formación es en humanidades y ciencias sociales y con ella intento aportar a la sociedad lo máximo que puedo haciendo uso de esos conocimientos. Quizá no sea el problema más importante del mundo para quien no lo padece, porque yo he entrevistado a muchas personas que están devastadas por el aburrimiento. Para ellos el problema más importante es tener que despertarse cada día sabiendo que va a ser exactamente igual que el anterior y eso para ellos supone un infierno.

